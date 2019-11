Bendtner afslører: Havde 'horehus' i England

Nicklas Bendtner fortæller i 'Begge Sider', hvordan han stillede sin luksuslejlighed til rådighed for holdkammerater, der havde brug for lidt private time med en anden dame end kæresten eller konen. Den unge dansker festede igennem i den engelske by og brugte en pæn del af lønnen på stripklubber

Nicklas Bendtner har haft en kulørt tilværelse, og FCK-angriberen lukker nu offentligheden indenfor og afslører sine hemmeligheder.

Det sker i bogen ’Begge Sider’, der er skrevet af journalist Rune Skyum-Nielsen.

I søndagens udgave af Politiken er et uddrag fra bogen om Nicklas Bendtners tid i Birmingham.

Som ung talentfuld angriber blev han i 2006 udlejet fra Arsenal til Birmingham og skulle for første gang for alvor stå på egne ben.

Fodboldmæssigt blev opholdet i Championship-klubben en succes med oprykning til Premier League, men Nicklas Bendtner fik også nogle dårlige vaner, som har forfulgt ham meget af karrieren.

For det handlede lige så meget om fest som om fodbold i Birmingham, og en stor del af lønnen blev brugt på stripklubber, fortæller den tidligere landsholdsstjerne i den meget imødesete bog.

'Jeg har suppleret min Audi A4 med en Range Rover Sport, men det er stripklubber som Legs 11 og Spearmint Rhino, der for alvor lænser min pengepung. Hvis man spiller i Birmingham, er det helt almindeligt', skriver Bendtner, der tjente omkring 400.000 kr. om måneden - efter skat.

På banen havde Nicklas Bendtner succes i Birmingham, og med ham på holdet rykkede klubben op i Premier League. Foto: Ben Radford/Getty Images/Ritzau Scanpix

Han boede op 17. etage i en stor lejlighed med hvide lædersofaer, jacuzzi, tre soveværelser og en hjemmebar fyldt med sprutflasker.

I uddraget i Politiken kalder Bendtner sit hjem i Birmingham for 'en seriøs playboy-mansion', og i omklædningsrummet i klubben bliver den unge danske lejesvends hjem omtalt som the shag pad, knaldhytten.

Nicklas Bendtner fortæller, hvordan det var helt almindeligt, at en holdkammerat kunne spørge ham om et par timers husly, hvis han havde brug for lidt private time med en anden dame end sin kæreste eller kone.

'Så ringer de på, som om det er et horehus, jeg bestyrer', skriver Bendtner i 'Begge Sider', der rammer boghandlernes hylder tirsdag.

Nicklas Bendtner fortæller, at han ikke har kunnet finde ud af at sige nej i sådanne situationer. Hans lejligheder og huse har stået til rådighed for andre.

For han forstår jo godt sine holdkammerater, og som han siger, er det rart at gå under radaren som fodboldspiller.

Sammen med flere andre Birmingham-spiller gik teenageren Bendtner ofte på stripklub. Det var ifølge angriberen et genialt koncept, fordi de modsat natklubberne havde åbent hver aften.

’Derfor ryger vi også mange af sted, hvis vi har fri først på ugen. 10-15 fra truppen. Så sidder vi dér og ser på piger, der smider tøjet, og når det bliver for trivielt, bestiller vi lapdances til 20 pund stykket'.

'Det er lyder ikke af meget, men på en lang aften kan det nemt løbe op. Ofte vil pigerne også gerne med hjem og lave den dyre. Og det skal de ikke have penge for. I Birmingham er der status i at fjolle rundt med byens fodboldspillere’, skriver Nicklas Bendtner i bogen, som er lavet i samarbejde med journalist Rune Skyum-Nielsen.

Hans forældre er på det tidspunkt bekymrede for hans pengeforbrug, men Bendtners daværende agent, David Mannasseh, siger, at de bare skal lade knægten have det lidt sjovt.

For som Mannasseh siger, kommer han til at tjene så mange penge, at han slet ikke kan nå at bruge dem, hvis han fortsætter på samme måde.

Nicklas Bendtner scorer pænt med mål for Birmingham og formår på en eller anden måde både at feste og spille igennem.

Danske kammerater bliver fløjet til Birmingham på Nicklas Bendtners regning og omdanner hans knaldhytte til en partycentral.

'Jeg inviterer alle, der gider festen, mens de, der spiller fornuftige, må blive i København'.

Festglade Nicklas Bendtner var i Birmingham i en sæson, inden han vendte tilbage til Arsenal. Foto: Thomas Borberg

Det var ikke usædvanligt, at Bendtner gik i byen fire dage i træk, og i dag kan han godt se, at det tog overhånd.

Hans manager på daværende tidspunkt, Steve Bruce, hører om Nicklas Bendtners mange byture og indkalder ham til skideballe.

Men Bendtners charme redder ham ud af situationen, og senere bliver Bruce til svigerfar, da Nicklas Bendtner bliver kæreste med managerens datter Amy.

Det hele startede egentlig som et væddemål med nogle holdkammerater. Der var mange af Birmingham-spillerne, der gerne ville tæt på managerens datter, og Bendtner ender med at vædde 1000 pund med flere af sine holdkammerater.

'Det kan blive dyrt, hvis hun er en af dem, der ikke kan fordrage mig, for dem findes der også nogle stykker af', fortæller Bendtner i 'Begge Sider', men han formår at score Amy Bruce og bliver glad for hende og familien.

Der var også den fordel, at hun studerede i London, så Bendtner kunne være singlefyr i højeste gear, når hun var i den engelske hovedstad.

I Arsenal havde det danske stortalent også af og til problemer med disciplinen, men havde prioriteret fodbolden over alt andet.

Det ændrer sig, da han flytter til Birmingham som lejesvend, og som han konkluderer i kapitlet om tiden som vild teenager i Birmingham:

'Det hele er blevet mere sideordnet. Fodbold og Amy på den ene side, stripklubber og fest på den anden'.

Bogen ’Begge Sider’, der er skrevet af journalist og forfatter Rune Skyum-Nielsen, udkommer tirsdag på Politikens Forlag og kan købes på Saxo.com.

