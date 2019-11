Bendtner besvimede af druk: Kørt hjem i trillebør og sked i bukserne

Hvis Morten Olsen havde vidst det, er en ting helt sikker: Så havde han ikke givet Nicklas Bendtner debut!

Men den tidligere landstræner får - ligesom alle os andre - først sandheden om Bendtners ’optakt’ til landsholdsdebuten mod Polen tilbage i 2006 med over 13 års forsinkelse.

I bogen 'Begge Sider', der er skrevet af journalist og forfatter Rune Skyum-Nielsen, fortæller Nicklas Bendtner, hvordan en 18-års fødselsdag gik helt galt, og at han nær var endt til udpumpning få timer før, at han skulle stille i landsholdslejren i Vedbæk.

Landsholdet skulle møde Polen i en venskabskamp en onsdag i august 2006 i Odense, og Bendtner valgte at gå til en 18-års fødselsdag om lørdagen.

I bogen fortæller den nuværende FCK-angriber, at det gik meget godt i starten, og at han drak mindre end de 30-40 andre gæster til festen.

Men pludselig stikker en ukendt fyr ham en uåbnet flaske Fisherman, og det bliver råbt mandetår.

Og en mandetår tager den dengang 18-årige Bendtner.

'Da jeg tager flasken fra munden igen, er den tom', fortæller den kontroversielle angriber i kapitlet om debuten i rødt og hvidt.

Han følte sig uovervindelig til festen, intet kunne gå galt, tænkte Bendtner. Men det gjorde det.

Han ender med egne ord kampstiv og kan ikke huske, hvordan aftenen endte.

'Alt herfra er noget, som jeg har fået fortalt: At jeg besvimer og bliver løftet over i en trillebør. At nogle af drengene kører mig til Otto Liebes Allé, hvor min 14-årige lillebror åbner.

At mine forældre ikke er hjemme. At jeg bliver båret op til toilettet ovenpå og efterladt med Jannick. At jeg er så langt væk, at jeg både skider i bukserne og brækker mig ud over det hele'.

Nicklas Bendtner formår at låse toiletdøren, og i desperation ringer hans lillebror, Jannick, til en onkel, der var brandmand.

Han kommer over til Bendtner-hjemmet på Amager og mener, at den unge Arsenal-spiller skal til udpumpning.

Heldigvis for Bendtner viser det sig, at det værste er overstået, og han får lov at sove branderten ud.

Nicklas Bendtner fik mange irettesættelser af Morten Olsen, men roser i sin bog den tidligere danske landstræner, som han kalder for retfærdighed. Foto: Lars Poulsen

Næste dag skal han stille i landsholdslejren på Hotel Marina i Vedbæk. Han mener, at det er enten hans far eller mor, der kørte ham derop, men husker det ikke.

Han er stadig pænt væk efter den fødselsdagsfest, der løb løbsk, og har i dag ’ikke skyggen af minder’ fra sin første træning med det rigtige landshold.

Men han slipper igennem uden at blive gennemskuet af Morten Olsen og konstaterer i 'Begge Sider', at også det skal han udvikle et talent for.

Nicklas Bendtner starter nogle dage senere inde mod Polen og bliver den yngste debutant siden Michael Laudrup.

Der er kuldegysninger, men han synger ikke med på nationalsangen, fordi han ikke kan teksten og aldrig har prøvet at synge med på den før.

På banen har han dog ingen problemer og scorer i sin debut.

Nicklas Bendtner scorede i debuten for landsholdet mod Polen. Han bragte Danmark foran 1-0. Foto: Lars Poulsen

I kapitlet fortæller han også om en episode, hvor han virkelig mærkede, at han var den nye unge dreng i landsholdsklassen.

Thomas Gravesen kommanderer ham under en træning til at tage armbøjninger, men Bendtner nægter, da det ikke er ham, der har begået en fejl.

'Hvorfor tror du, at du er hævet over reglerne her? Du tager da de armbøjninger', siger Thomas Gravesen og truer den unge angriber med en endefuld:

'Du er den yngste, så du gør, hvad der bliver sagt!'

Bendtner nægter dog at bøje sig for Real Madrid-stjernen. Han vil ikke ’ende som Grønkjær, den flinke mand, der altid skal kanøfles’, og han fortæller Gravesen, at det vil han skide på.

Nicklas Bendtner fortæller i bogen, at han frygter at blive frosset ude som følge af sit oprør på træningsbanen, men til aftensmaden er Graver god igen:

'Han joker med mig, skruer låget af saltbøssen, så min pasta bliver komplet uspiselig, og giver mig en lille lammer. Men jeg er aldrig i tvivl: Det er hans måde at sige velkommen på. Det er kærligt ment'.

Hasardspil på landsholdet: Rommedahl tabte boksen big time

Nicklas Bendtner blev allerede under sin første landskampssamling inviteret med i landsholdets kortklub.

Der blev ifølge FCK'eren altid spillet om penge, og indsatsen kunne sagtens være 5000 kr. per mand, så der kunne snildt blive spillet om 30.000 kroner ad gangen.

Nicklas Bendtner fortæller i ’Begge Sider’, at det vist ikke var noget, som landstræner Morten Olsen vidste.

Blandt kortspillerne var Peter Løvenkrands, Jon Dahl, Daniel Jensen, Søren Larsen, Stephan Andersen, Jesper Grønkjær og Thomas Kahlenberg.

Hasardspillerne, som Bendtner kalder dem i bogen.

Dennis Rommedahl tabte ifølge Nicklas Bendtner mange penge ved kortbordet i landsholdslejren og gav derfor sig selv karantæne. Foto: Lars Poulsen

Dennis Rommedahl hænger også ud omkring bordet, men humørsprederen deltager ikke i kortspillet.

’Jeg spørger, om han ikke skal være med. Det afslår han, og de andre griner indforstået’, fortæller Nicklas Bendtner.

Senere får han forklaringen:

’På en landsholdstur endte Romme med at tabe boksen big time. Derfra gav han sig selv karantæne’.

Bogen ’Begge Sider’, der er skrevet af journalist og forfatter Rune Skyum-Nielsen, udkommer tirsdag på Politikens Forlag og kan købes på Saxo.com.

