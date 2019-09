Bendtner erkender: - Ståle har ret

- Det vil aldrig blive Champions League, men det er stadig et stort trofæ at vinde, mener Nicklas Bendtner, som med sikkerhed starter på bænken mod Lugano

For snart ti år siden scorede han hattrick for Arsenal mod Porto i Chamions League hjemme på Emirates.

I årevis elskede han landskampene i Parken.

Torsdag aften sætter Nicklas Bendtner sig på bænken for – måske – at komme ind og spille sin første europæiske klubkamp samme sted.

- Jeg glæder mig rigtig meget. Det er vores første kamp, så jeg tror, der bliver fuldt knald på. Vi skal starte godt i Europa League, siger han før den afsluttende træning på banen, hvor FC Lugano kommer på besøg.

- Jeg ser frem til at møde fansene. Det bliver rigtigt stort, lyder det med et smil.

- Og så skal vi rejse os fra nederlaget i Hobro og vise, at vi er tilbage på toppen.

Nicklas Bendtner under onsdagens træning i Parken. Fotos: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

FCK-manager Ståle Solbakken kunne nøjes med et enkelt ord på tre bogstaver på spørgsmålet om, hvorvidt Bendtner starter inde. Og han trak på skuldrene på det opfølgende om mulig spilletid for angriberen.

- Det er umuligt at sige, men kommer han ind, skal han bidrage med boksspil. Det gjorde han i og for sig også i Hobro og var tæt på et par gange. Han fik lidt luft i lungerne, bemærker nordmanden.

Bendtner går ikke i rette med bossen.

- Det er jo Ståle, der sidder med det. Men han har jo fuldstændig ret i sin analyse. Vi tager det dag for dag og ser på tallene, hvordan jeg udvikler mig. På et tidspunkt med flere minutter i benene kan jeg så banke på til en startplads, men lige nu er det ikke aktuelt.

Den 31-årige klubnomade ligner ikke umiddelbart en mand, der står og snuser duften af europæiske storhed til sig dagen før.

- Nu har jeg spillet Europa League to år i træk (med Rosenborg). Det vil aldrig blive Champions League, men det er stadig en turnering, hvor du kan måle dig mod andre store hold.

- Du ser også flere og flere store klubber tage det seriøst, for det er et stort trofæ at vinde, og vi vil da også angribe det professionelt.

