Bendtner forsøgte at bestikke betjent med 100.000 kroner

I foromtalen til Nicklas Bendtners bog, ’Begge sider’, lover han og medforfatter Rune Skyum-Nielsen at levere en historie, der ikke skåner nogen som helst, og allermindst Bendtner selv.

Det holder. Hele vejen. Fra omklædningsrummet til detentionen og tilbage igen. For i bogen fremkommer detaljer og dumheder, som den 31-årige angriber snildt kunne have valgt at holde fra sig selv.

Et eksempel er den indrømmelse, han kommer med, i forbindelse med den ene af tre skandaler i København, som vi videregiver et udpluk af her.

For at slippe ud af en knibe, tilbød han nemlig en betjent 100.000 kroner i bestikkelse. En forseelse, der kunne have indbragt ham en langt højere straf end dem, han har fået gennem årene.

Nicklas Bendtner forlader Byretten samen med sin daværende kæreste, Julie Zangenberg. Foto: Mogens Flindt

28. februar 2013 er Juventus-lejesvenden Nicklas Bendtner i en periode til genoptræning for en skade hjemme hos Arsenal i London, da hans mor afslutter et behandlingsforløb for sin kræft. Han får lov at tage til København for at glæde sig med resten af familien, som han skriver.

Men inden han når dertil, skal han lige i byen med en kammerat, og efter ’en tre-fire drinks’ vil de rykke videre til et sted bare 150 meter væk. Imod ensretningen.

’Alligevel sætter jeg mig for at trille bilen – en Mercedes leaset dagen forinden – derhen. Jeg når akkurat at sætte mig ind, før det banker på ruden. Det er en politibetjent’, fortæller Bendtner, som kun har et udløbet kørekort fra England på sig.

Han bliver bedt om at tage en alkoholtest, som viser en promille på 1,75. Han skal med på politistationen, får han at vide, og han bliver grebet af panik.

’Så kommer jeg i tanke om den konvolut, jeg har i inderlommen. 100.000 kroner. De er tænkt som en gave til mine forældre. 'Du får dem her, hvis du lader mig slippe', siger han til betjenten. 'Hold din kæft, lige nu', lyder det bryske svar.

Det går op for Bendtner, at han virkelig har dummet sig.

’Heldigvis forbarmer betjenten sig. Jeg bliver ikke sigtet for forsøg på bestikkelse. Så havde det først set skidt ud’.

Kort efter rammer historien medierne, og sagen ruller. Den koster ham senere en bøde på 842.000 kroner og en frakendelse af kørekortet i tre år, ligesom DBU beslutter sig for at give ham et halvt års tænkepausen fra landsholdet.

Tilbage i Juventus slipper han billigere. Der grines der af episoden.

Nicklas Bendtners bog “Begge sider“ udkommer tirsdag med masser af kulørte detaljer fra karrieren. Foto: Ole Steen

’Der er ting, som jeg ikke kan forsvare. I hvert fald over for mig selv. Og der er ting, som er komplet hjernedøde. Engang ville jeg have bortforklaret det hele. Også det hjernedøde. Jeg ville have kaldt det drengestreger. Men uskylden er for længst brugt op, og af alle dumme episoder er taxasagen fra Nørrebro den dummeste overhovedet’, skriver Nicklas Bendtner om en episode i marts 2014.

At episoden er så idiotisk, forklarer han med, at det går ud over en taxachauffør, som ikke har gjort ham noget som helst. Bendtner kalder sig selv ’et vildt dyr i zoologisk have’, da han efter en druktur vil hyre en taxa.

Mens chaufføren sætter en cykel i sit cykelstativ, leger Bendtner og følge lidt med hans radio. Et skænderi følger, og chaufføren truer med at ringe til politiet. De berusede unge stiger ud, og han triller væk.

’Men noget trigger mig. Hvem tror han lige, han er? Jeg sætter i spurt og indhenter ham ved lyskrydset. Jeg tager bæltet af og knapper bukserne op og står så og gnider mig op af bilens bagende, ren doggystyle. Spanker den med bæltet’.

’Det stunt var ikke smart’, erkender han.

Nicklas Bendtner på vej i Københavns Byret med sin advokat Anders Németh for at modtage en dom, som han stadig er bitter over. Foto: Jens Dresling/ritzau Scanpix

De to episoder skulle dog blive klart overgået, og denne gang suppleret med vold og fængselsstraf.

I september 2018 var Bendtner igen i byen i København, og da han er på vej hjem fra den eksklusive natklub Lusso sammen med kæresten Philine Roepstorff, kommer han i alvorligt klammeri med endnu en taxachauffør, der ender med at brække kæben.

Den episode beskriver han dog med bitterhed overfor modparten.

I bogen sætter han scenen i detentionen på Bellahøj, hvor han sidder og stirrer ind i væggen.

’Min nat har udviklet sig på en måde, som ingen spåkone havde kunnet forudse. Fuldstændig rædselsfuldt’, husker han og beskriver en lang aften, hvor han i taxaen først skændes med kæresten og dernæst med chaufføren, som kører i den gale retning.

At han skrider fra vognen, før skænderiet udvikler sig, hvordan chaufføren vender bilen og kører efter dem, mens han skriger ’ludere’ ud ad vinduet efter dem, før han stiger ud af bilen, kommer løbende og kaster noget mod dem.

Han husker, ’at vi begge løfter vores arme, og at jeg slår først. At et enkelt slag gør det. At han rammer vognen på vej ned. At det ser voldsomt ud. At en bil stopper. At jeg panikker. At vi tager flugten. At vi når hjem til min lejlighed. At min hånd er hævet. At jeg siger det samme, igen og igen. ”De kommer og henter mig. De kommer om lidt”.

Det gjorde fire betjente, og i cellen kører en ny sætning på repeat: ’Jeg er færdig. Jeg er færdig. Jeg er færdig’.

Philine Roepstorff er den seneste kvinde i Bendtners liv, og hun var også med under hans seneste eskapade med en taxachauffør. Foto: Armi/Ritzau Scanpix

Herefter beskriver Bendtner, hvordan alting vælter om ørerne på ham. Hvordan en kollega til chaufføren ringer og tilbyder, at man vil droppe anmeldelsen, hvis Bendtner hoster op med ’mange dadler’.

Han fortæller også, hvordan den tidligere bokser, Brian Nielsen, fortæller ham, at han har spillet en pokerturnering i Vanløse, hvor den sygemeldte chauffør har siddet med ved bordet ti timer og ’blæret sig med sagen’.

En video af episoden samt reaktionerne på et Instagram-opslag om sagen fra hans kæreste giver ham noget optimisme, indtil han sidder i retten, hvor han med en følelse af uvirkelighed hører dommeren læse dommen på 50 dages ubetinget fængsel op.

’Den sag var tabt på forhånd. Det var ikke bare en taxa, der indhentede mig den nat. Det var min historie. Alle de ting, som jeg tidligere har rodet mig ud i. Med renters rente’, konstaterer han bittert.

Han fik lov at afsone sin dom med en fodlænke i sin lejlighed. En periode, der ligeledes er grundigt beskrevet i ’Begge sider’, der udkommer tirsdag.

