Bendtner om imponerede holdkammerater: Er det virkelig i Danmark?

Nicklas Bendtner har elsket at følge klassikeren, har pralet af den i udlandet og gik på halen over Zumas saksespark. Nu glæder han sig vildt til at opleve den inde fra banen

Han var kun fire år, da FCK og Brøndby udkæmpede det første slag i det, der skulle blive en klassiker. Men han husker, hvordan han gradvist kom til at fornemme den stigende hype omkring dem. En følelse, som blev endnu mere intens, da han som tiårig rykkede fra Tårnby ind til K.B.

Nu står Nicklas Bendtner som 31-årig foran sit første derby som spiller, og smilet efterlader ingen tvivl om, hvor meget han ser frem til søndagens opgør.

- Det bliver fedt at opleve det første derby inde fra banen. Jeg glæder mig utroligt meget.

- Det har altid været nogle kæmpekampe, og jeg har altid prøvet at se dem, når jeg kunne komme til det, siger Bendtner, der som 16-årig drog ud i Fodbold-Europa.

Nicklas Bendtner, der forleden fik en smagsprøve i en reservekamp, glæder sig vildt til at opleve derbyet fra græshøjde. Foto: Lars Poulsen

Her har han aldrig været bleg for at markedsføre ’Slaget om København’.

- Hele fanbasen omkring kampene er jo fænomenal, så det er kæmpe stort ude i Europa også. De tifoer, som begge klubbers fans laver, og den sindssygt flotte kulisse. Den kender folk.

- Tifoerne er nogle af de bedste i Europa og virkelig berømte. Vi har tit set Youtube-videoer, hvor holdkammeraterne først gang har reageret med, at ’det kan da ikke være i Danmark’.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Jens Dresling

Fodboldmæssigt trækker angriberen, der selv sætter pris på det spektakulære, en detalje frem, som gjorde voldsomt indtryk på et 13-årigt talent.

- Det første minde, der springer op, er kampen i Parken, hvor Zuma laver det der saksesparksmål på Mogens Krogh. Jeg så kampen på tv hjemme i Kastrup, og det mål var jeg rigtigt glad for. Det var jo også sindssygt.

Siden har opgørene sportsligt været lidt op og ned, som han siger det.

- Der har været kampe, som var virkeligt fede at se, og andre, hvor kulissen var noget større end spillet. Det er jo kampe om tre point ligesom alle andre, men kulissen og håneretten trækker dem stadig op på et andet niveau.

- Nu har de – sagt med al respekt – heller ikke været helt så spændende i perioder, for efter at Brøndby havde en stærk periode, havde FCK en, mens Brøndby faldt lidt tilbage og skulle finde sig selv igen. Det var i længere tid ikke Top 3-kampe.

Det blev et ikonisk øjeblik for en 13-årige Nicklas Bendtner, da Sibusiso Zuma saksesparkede bolden i kassen. Foto: Jens Dresling

Rivaliseringen har han altid haft tæt inde på kroppen i forskellige sammenhænge.

- Jeg har spillet sammen med mange Brøndby-spillere, og vi har lavet meget gas med hinanden, senest i Rosenborg med Mike Jensen. På landsholdet var Daniel Agger og jeg ret uenige. Han var jo Brøndby-mand helt ind til knoglerne, griner KB-drengen, der aldrig selv har forhøjet sine følelser til mere end drillestadiet:

- Jeg har altid haft to grupper af venner – fra skolen og fra fodboldmiljøet - og begge har været halvt af hver. Den ene gruppe går med i optog, mens den anden følger kampene fra sofaen. Men vi har altid haft noget kørende omkring de kampe.

- Jeg respekterer Brøndby ligesom alle andre fodboldklubber. Jeg har bare haft det der fan-forhold til FCK, siger Nicklas Bendtner og erkender, at han ikke har noget indgående kendskab til dagens Brøndby-mandskab:

- Det er vist et hold, der rigtigt gerne vil frem over banen, spille hurtig fodbold og presse. Jeg kender ikke deres ambitionsniveau, men jeg går ud fra, at de gerne vil tilbage til toppen og prøver at tage de nødvendige skridt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Med sit første Premier League-mål afgør Nicklas Bendtner derbyet mod Tottenham i december 2007. Foto: Eddie Keogh/Reuters/Ritzau Scanpix

Rundt i Europa: Altid samme tænding

Han har været involveret i en række følelsesladede rivaliseringer rundt i Europa, men for Arsenal-drengen Nicklas Bendtner var ’The North London Derby’ alligevel noget helt særligt.

- Det var klart et helt specielt øjeblik for mig, siger han ved mindet om sit første Premier League-mål mod netop Tottenham i december 2007, hvor han headede sejrsmålet til 2-1 i kassen få sekunder efter sin indskiftning.

Siden var han i en Ligacup-semifinale involveret i en kamp i kampen mod sin egen angrebsmakker, Emmanuel Adebayor, der helt uhørt nikkede Bendtner en skalle.

- Haha, ja, det kan du læse om i min bog, siger han med adresse til den snarlige udgivelse.

De skulle nedkæmpe Tottenham, men i stedet røg Arsenals angrebsduo, Bendtner og Adenayor, i totterne på hinanden. Foto: Tom Hevezi/AP/Ritzau Scanpix

I England spillede en udlejet Bendtner også for Birmingham mod West Bromwich, lige som han scorede for Sunderland mod Newcastle.

- I alle derbies er der samme tænding, uanset niveauet, og der var også megameget smæk på i Birmingham, husker han.

Han spillede ikke for Juventus mod Torino og husker ingen lokalopgør for Wolfsburg, men i Norge blev han – trods en afstand på mere en 200 kilometer mellem klubberne - igen involveret i et klassisk derby.

Igen husker han sine mål – nu mod Molde – og navnlig et fra august 2017.

- Det var jo den med ydersiden op i målhjørnet, lyder det med et smil.