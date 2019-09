Bendtner: Penge betød mere end fodbold

FC København-angriberen Nicklas Bendtner har overvejet at indstille karrieren før skiftet til den danske mesterklub.

Forud for sommerskiftet fra Rosenborg til FCK var den 31-årige angriber kommet ud på et sidespor, hvor træneren i den norske klub ikke ønskede at bruge ham.

- Nu her med Rosenborg, da var jeg i en situation i mit liv, hvor jeg var i tvivl, om jeg overhovedet havde lyst til at fortsætte min fodboldkarriere, siger Nicklas Bendtner i et tv-interview med TV3 Sport.

- Jeg havde ikke gejsten og gnisten på det tidspunkt, og jeg var på en eller anden måde mere optaget af, at man kunne tjene penge på det end at kunne bidrage.

- På den måde var jeg nede et sted, hvor det her måske ikke længere var noget for mig, fortæller han.

Bendtner forklarer, at der var mange ting uden for banen, der fyldte i hans tanker. Det kan forhåbentlig ændre sig i FCK, hvor han fået kontrakt frem til årskiftet.

- Jeg glæder mig til at få 100 procent fokus på fodbold igen, og at jeg ikke skal have så meget udenfor.

- Jeg ved, at det er en del af gamet, og jeg vil også gerne give interview og snakke, men jeg vil gerne spille fodbold og snakke efterfølgende, siger han.

Nicklas Bendtner kan søndag få sin debut for FC København, der møder Hobro på udebane i Superligaen. Bendtner indleder opgøret på bænken.

