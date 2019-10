Bendtner starter på toppen i Parken

Nicklas Bendtner blev i derbyet mod Brøndby for første foretrukket i startopstillingen for FC København. I landskampspausen var han i målhumør for FCK's reserver og nu fortsætter opturen for den tidligere landsholdsangriber, der første gang starter inde for sin nye klub i Parken.

Ståle Solbakken har således foretrukket Nicklas Bendtner fra start, når mestrene skal forsøge at komme tilbage på sejrssporet på hjemmebane mod Esbjerg. Kampen begynder klokken 16.

Se også: Voldsom hovedskade: - Svært med en baby

Se også: Banker direkte konkurrent

Se også: Tidligere landsholdsspiller færdig som cheftræner