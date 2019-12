Bendtners erstatning? FCK interesseret i U21-landsholdsspiller

Nicklas Bendtner er fortid i FC København, og så er spørgsmålet, om Ståle Solbakken vil kigge sig om efter en erstatning.

Det er ikke sikkert, at Jonas Wind eksempelvis er klar til starten på forårssæsonen, og Dame N' Doye har også haft helbredsproblemer. Det er derfor muligt, at Ståle Solbakken leder efter noget til angrebet.

Hvis ikke i januar så til sommer, og polske medier skriver nu, at de danske mestre holder øje med en 21-årig skarpretter.

Kamil Wilczek fra Brøndby har vist, at polske målscorere bestemt kan gøre sig gældende i Danmark, og FC København kigger ifølge det polske medie Wspolczesna på Patryk Klimala, så måske er interessen i at hente offensive kræfter til byens hold stadig til stede.

I sommer forsøgte man eksempelvis at hente Isaac Kiese Thelin, men landede i stedet på Bendtner, og flere polske medier har de sidste par uger skrevet om interesse i angriberen Patryk Klimala fra Jagiellonia. Blandt andre Wspolczesna.pl og poranny.pl.

Angriberen er 183 centimeter høj, og han har scoret syv gange i indeværende sæson samt stået for tre oplæg i 17 kampe. Han er blevet fast på det polske U21-landshold og virker til at være en spændende spiller, som der er stor konkurrence om. Selv mener han, at han skulle have lavet en tre-fire mål mere end de syv, han står noteret for.

Udover FC København er italienske Genoa interesseret, og angriberen udelukker bestemt ikke et skifte.

- Om jeg har lyst til at smutte? Det er svært at sige. Jeg fokuserer på at være her nu. Der er rygter om en transfer, og der er interesse i mig fra et stort antal klubber. Men ofte er det bare spekulation. Nogle gange er det ikke specifikt, siger angriberen til Wspolczesna.

Patryk Klimala har halvandet år igen af sin aftale med Jagiellonia. Angiveligt kræver klubben op mod fire millioner euro for spilleren - det svarer til omkring 30 millioner kroner.

