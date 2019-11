Bendtners vildeste kasse: Fik to millioner for underbukse-stunt

'To millioner er alligevel en sjat. Og det kan også blive sjovt. Et kick', mente Nicklas Bendtner som optakt til sit kontroversielle reklamefremstød i Ukraine

Nicklas Bendtner fortæller flere steder i sin bog, 'Begge Sider', hvordan han fra en helt ung alder begyndte at ødsle penge væk.

Han nævner selv et sted i bogen et anslået forbrug gennem karrieren på mindst 50 millioner kroner, for ved siden af sit enorme privatforbrug har han aldrig været bleg for at samle regningen op, når han og vennerne var i byen.

Så trods store indtægter på store klubadresser har der også været optræk til lommesmerter, og så kan et godt tilbud falde et tørt sted.

Som det var tilfældet i juni 2012, hvor han med landsholdet gjorde sig klar til at drage til EM-slutrunden i Ukraine og Polen, da en sms tikkede ind fra en bekendt i Londons kasinomiljø.

’Har du lyst til at tjene nogle sindssyge penge?’, lød spørgsmålet, som gjorde angriberen særdeles nysgerrig.

Nicklas Bendtners bog 'Begge sider' udkommer tirsdag med masser af kulørte detaljer fra karrieren. Foto: Ole Steen

Han fik uddybende at vide, at et irsk bettingfirma ville betale ham fyrsteligt for at flashe deres navn efter en scoring ved slutrunden. En reklame, han skulle yde firmaet ved at hive op i sin kamptrøje, så elastikken i hans underbukser med firmaets navn kom til syne.

Et få sekunder langt stunt til en meget høj timeløn.

200.000 pund lød tilbuddet, og kort efter dukkede en pakke med ti par underbukser af forskellige størrelse og model op på hans værelse på spillerhotellet Marienlyst.

Han indvier sin mor i sin hemmelighed, og hun trygler ham om ikke at skabe endnu en skandale.

’Men det er et tilbud, som jeg ikke rigtigt føler, jeg kan sige nej til. To millioner er alligevel en sjat. Og det kan også blive sjovt. Et kick. Jeg har kedet mig i træningslejren, kedet mig på hotellet. Der skal ske noget’, skriver han om det, der bliver optakten til et meget kontroversielt indslag foran alverdens seere og UEFA, der har meget strikse retningslinjer for andre sponsorer den forbundets egne.

Stuntet skal dog ikke udføres efter et hvilket som helst mål, beslutter Bendtner, der også indvier sin kammerat og anfører, Daniel Agger, i sine planer. Det skal være en scoring, der bringer Danmark foran i kampen.

Efter den indledende sejr over Holland skal det ske i næste gruppekamp mod Portugal, som kommer foran 2-0.

Bendtner reducerer, men beholder trøjen nede. Da han også header udligningen ind, er øjeblikket kommet, og hele verden får den forbudte reklame fra Paddy Powers at se.

’Efter kampen går pressen fuldstændig bananas’, konstaterer Bendtner.

’Først undrer journalisterne sig over mit stunt. Hvad gik det lige ud på? Dernæst vender vreden sig mod UEFA. Det europæiske fodboldforbund idømmer mig en bøde på 100.000 euro, næsten 800.000 kroner, mens de klubber, som har racistiske fans med på stadion, slipper langt billigere.'

Den bøde klarer Paddy Power dog. De har mangedoblet dagens omsætning via deres danske reklamesøjle, der sammen med det danske landshold taber 2-3 til Portugal og siden 1-2 til Tyskland, og må drage hjem.

En enkelt spiller dog med en noget større slutrunde-bonus end de øvrige.

Til gengæld har holdkammeraterne nok ikke været helt tilfredse med, at Nicklas Bendtner fik en spilledags karantæne, som han afsonede i VM-kvalifikationskampen hjemme mod Tjekkiet, som endte målløs.

