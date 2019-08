Beslutningen er taget: Ståle med klar Bendtner-besked

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): FCK-manager Ståle Solbakken er sendt på ufrivillig jagt efter en ny angriber, men løsningen på mestrenes problem hedder ikke Nicklas Bendtner.

Den tidligere landsholdsangriber har ellers en gammel drøm om at trække i den hvide trøje, og Rosenborg ville hellere end gerne sende ham hjem til København, men Bendtners navn indgår ikke blandt de muligheder, som FCK lige nu overvejer.

- Vi kender hans situation, men det er en spiller, som lige nu ikke ville kunne hjælpe i nogle måneder, når man ser på hans kampsituation, siger Ståle Solbakken.

31-årige Bendtner er helt ude i kulden i den norske mesterklub, og kampen mod Molde i slutningen af april blev hans sidste i Rosenborg-trøjen.

Som Ståle Solbakken på ganske diplomatisk vis siger, er Bendtner langt fra kampformen, og selv hvis han ikke havde været det, ville FCK næppe hente ham.

Godt nok er han en ven af huset, men den tid, da den tidligere Arsenal-spiller kunne være interessant for Solbakken, er for længst forbi.

Nicklas Bendtner har tidligere trænet med i FC København, men det er ikke aktuelt for mestrene at tilknytte ham. Foto: Lars Poulsen

Derfor råder Solbakken lige nu kun over to rene angribere i skikkelse af Jonas Wind og Pieros Sotiriou, og Viktor Fischer kommer formentlig til at vikariere i nogle kampe i front - medmindre man beslutter sig for at hente en ny angriber, inden transfervinduet smækker i 2. september.

- Det er et hårdt slag for os, og det giver os nogle udfordringer. Det ville være dumt at sige noget andet, men life goes on, siger Ståle Solbakken, der lige nu vurderer de forskellige mulige scenarier:

- Det handler om det nuværende budget og næste års budget. Hvad kan vi tillade os, og hvad kan vi ikke tillade os.

- Hvordan ser vi på de næste tre måneder, og kan vi finde nogen, som passer ind profilmæssigt så sent samtidig med, at det er økonomisk forsvarligt? Der er mange scenarier, og vi overvejer, om det er det, vi skal eller ej.

Handler FC København, bliver det efter alt at dømme et køb og ikke bare en lejeaftale. Ståle Solbakken er kun interesseret i en lejeaftale, hvis der er en fornuftig købsoption, når aftalen udløber.

- Ellers uddanner vi bare spillere, som ikke skal være her. Det kan jeg ikke li’, siger nordmanden.

Kommer FC København i Europa Leagues gruppespil, venter seks ekstra kampe i løbet af efteråret, men Solbakken kommer næppe til at vente med sin beslutning, indtil han kender FCK’s europæiske skæbne 29. august.

Der vil vinduet kun være nogle dage fra at lukke, og nordmanden frygter, at de attraktive spillere vil være væk fra indkøbshylden på det tidspunkt.

Derfor vil et godt resultat torsdag aften mod Riga i den første af to playoff-kampe formentlig også betyde, at den københavnske angrebsjagt bliver intensiveret.

