Billedet Ståle bare MÅTTE have

Når man siger Camp Nou, associeres man hurtigt med FC Barcelona og fodbold. Men da FCK gæstede Camp Nou i forbindelse med Champions League tilbage i 2010, havde Ståle Solbakken for en gangs skyld taget børnene med på arbejde.

Her var der altså fri leg på det store verdensberømte stadion dagen før det store Champions League brag.

Ståle Solbakken havde børnene med til træning på Nou Camp. Foto: Lars Poulsen

Det er ikke alle børn, der synes, det er lige sjovt at være med far på arbejde. Men Ståle Solbakkens datter, Ida, havde rigeligt at se til, da hun var med far på arbejde på Camp Nou tilbage i 2010.

Ventetiden sættes i gang med hoved nedad og fødderne i vejret. Ida var flittig til at underholde sig selv på FC Barcelonas hjemmebane. På det store græs, hvor der normalt spilles fodbold af nogle af de bedste i verdenen, blev der slået vejrmøller på livets løs.

Ståle Solbakken tager ophold på sidelinjen, med armene bag ryggen, men denne gang er det ikke FCK mandskabet, han observerer, det er datteren Ida, der springer rundt.

Foto: Lars Poulsen

For Ekstra Bladets udsendte fotograf Lars Poulsen, var det heller ikke en vant situation.

- Jeg har været til tusindvis af træninger før en stor kamp. Det er jo som regel dødkedeligt. Der sker aldrig noget. Det er typisk et kvarters træning, og så er det det, siger Lars Poulsen.

Så da Ståle Solbakkens datter begyndte at slå vejrmøller, satte det et stort smil på Lars Poulsens læber.

- Når et par børn render rundt, springer og slår vejrmøller, bliver man glad. Så ved man bare, at man har et godt billede. Det var fuldstændig uforudset og meget usædvanligt på Camp Nou, at Danmarks bedste spillere var dernede for at spille, og så løber der børn rundt, siger Lars Poulsen.

Foto: Lars Poulsen

Lars Poulsen var heller ikke den eneste, der blev glad for det lille show.

- Ståle Solbakken blev også så glad. Han spurgte mig bagefter, om han måtte få billederne. Dem fik han selvfølgelig, siger Lars Poulsen.

AaB spillede på to heste i trænerjagten

Superligaen Indefra: Populær AGF-profil mod exit

Den utrolige historie: Bedrog sine venner for millioner