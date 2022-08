Bizar scene efter FCK-fiasko: - Hákon gør sit bedste

Der udspillede sig en lettere speciel situation, efter FC København søndag eftermiddag fik ørerne i maskinen mod et sprudlede FC Nordsjælland-hold.

FCK's unge Hákon Haraldsson så således ud til at få lidt af et verbalt møgfald fra de mange medrejste fans, da han efter nedturen stod tættere på det udsolgte udebaneafsnit end resten af spillerne.

Og så reagerede Rasmus Falk og flere andre rutinerede kræfter for at komme den islandske teenager til undsætning. De løb ned til fansene, og hoppede sågar også over reklameskiltet for at komme helt tæt på dem.

Rasmus Falk forsøgte at berolige FCK-fansene efter nederlaget. Foto: Lars Poulsen

- De var utilfredse med præstationen, og vi var utilfredse med præstationen. Så ja ..., lød det meget kortfattet Falk, der ikke lignede en mand, der ville uddybe situationen.

- Hvad sagde du til dem?

- Det er det, jeg siger her. De var utilfredse, vi var utilfredse.

- Var der en særlig grund til, at du gik over til dem?

- Nej, det var ikke ... Det var præstationen.

- Udefra lignede det, at de var lidt efter Hákon. Er det også det, I ser?

- Ja, men det holder vi ude her. Det var ikke ... Hákon gør sit bedste ...

Foto: Lars Poulsen

Også de to forsvarsspillere Denis Vavro og Davit Khocholava var nede for at tale med tilhængerne, der virkede alt andet end tilfredse med det, de havde været vidne til i Farum.

- Jeg kan godt forstå, de er utilfredse. Vi er også utilfredse. Vi skal helt klart have fundet noget stabilitet i det, for vi må ikke svinge så meget, fortsatte Rasmus Falk efter opgøret mod FC Nordsjælland, der endte med et 3-1-sejr til hjemmeholdet.

- Vi må ikke svinge sådan. Det var en dårlig præstation, en dårlig start og derfra kommer vi ikke ind i det. Vi hænger ikke sammen som hold, og så laver vi alt for mange personlige fejl, der giver dem omstillinger.

Nederlaget betyder, at FC København i denne sæson har tabt fire ud af syv opgør. De indtager dermed en aktuel syvendeplads med blot ni point.

