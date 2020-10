Blander sig i Brøndby-ballade

Riza Durmisi har de seneste dage været ude med Brøndby-riven, efter skiftet til Brøndby ikke blev til noget.

Den voldsomme reaktion fra Durmisi har nu fået tidligere holdkammerat Kamil Wilczek til tasterne.

Den tidligere Brøndby-kaptajn har i en Instagram-story skrevet: Durmisi efterfulgt af en række emojis. Opslaget må tolkes som hån af Durmisis håndtering af transfersagen med Brøndby - og hævn for Durmisis kritik af Wilczek efter skiftet til FCK tidligere på sommeren.

Bølgerne gik højt på vestegnen, da den tidligere Brøndby-kaptajn Kamil Wilczek skiftede til ærkerivalerne FC København.

'Det forbudte skifte' gik ikke ubemærket hen, og Wilczek bliver dagligt fulgt af en sikkerhedsvagt, der skal sikre, at der ikke sker ham noget.

Riza Durmisi var også ude med hård kritik af den polske angriber på de sociale medier. Lazio-backen var mildest talt ikke tilfreds med, at hans tidligere holdkammerat nu skal spille i den hvid/blå trøje.

Om der kommer et modsvar fra Riza Durmisi, må tiden vise, men der er nok ikke nogen tvivl om, at de to tidligere holdkammerater har et anstrengt forhold til hinanden. I en tidligere story skrev Durmisi følgende om Wilczek-skiftet:

- Jeg forstår simpelthen ikke, at man kan se sig selv i spejlet efter alt de klubben har givet/gjort for en.

De to spillere fik et halvt år sammen i Brøndby, inden Durmisi skiftede til spanske Real Betis. Durmisi har har haft langt til spilletid i sin nuværende klub Lazio, hvorfor han søgte tilbage mod Brøndby.

Kamil Wilczek har fået en godt start på sin tid i den danske hovedstad, hvor han har været at finde på scoringstavlen i størstedelen af kampene.

