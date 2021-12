- Blev ikke som jeg havde håbet

Forventningerne var tårnhøje, og glæden var i den grad også til at spore hos både fans og Bendtner selv, da den høje angriber i sommeren 2020 skrev en 6 måneder lang kontrakt med FC København.

Tingene gik dog langt fra, som nogen af parterne havde håbet på, og Bendtner fik ikke forlænget sin kontrakt ved årets udgang.

I Discovery+ programmet 'Bendtner & Philine' snakker den tidligere Arsenal- og Juventus-angriber med Lars Seier om det korte ophold i FCK.

- Jeg kan starte med at sige, at det ikke blev, som jeg havde håbet. Jeg fik god tid af Ståle til at spille mig i form, og jeg synes egentlig også, da jeg spiller min bedste kamp og også scorer mod Nordsjælland hjemme i Parken, at jeg var kommet i det momentum, jeg gerne ville, fortæller Bendtner.

Nicklas Bendtner nåede blot at spille otte kampe for FC København på tværs af Superligaen og Sydbank Pokalen. Foto: Jan Sommer

Pokalkampen mod FC Nordsjælland blev dog Bendtners første og sidste start for løverne.

- Jeg kunne godt have tænkt mig noget mere line. Jeg kunne godt have tænkt mig at spille noget mere, så jeg kunne have bevist mig på det niveau, som FCK gerne ville have, men efter Nordsjælland-kampen, fik jeg ikke spillet igen fra start, og det var ikke lige sådan, at jeg havde set situationen udvikle sig. Jeg havde forventet, at jeg skulle spille to-tre år i FCK.

Den tidligere landsholdsspiller var stolt over skiftet til FC København, men måtte sande, at opholdet ikke blev, som han havde håbet.

- Jeg var meget stolt over at komme til klubben, for det var altid en drøm for mig at spille i den hvide trøje, men sådan som det udviklede sig i det halve år, jeg var der, og den måde det udviklede sig på, er ikke noget jeg ser tilbage på og tænker, at det var jeg glad for - overhovedet.

Da kontrakten med FC København løb ud, var det planlagt, at angriberen skulle fortsætte sin karriere, og Brøndby IF havde angiveligt henvendt sig.

Bendtner fandt dog aldrig en ny klub og stoppede sin professionelle fodboldkarriere i sommer.