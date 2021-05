Blev kaldt 'amatør': Nu svarer han Ståle igen

Lars Seier er gået til tasterne for at give modsvar på den tidligere FCK-træners kritik

FCK-aktionær Lars Seier har nu reageret på Ståle Solbakkens svar i Ekstra Bladet efter Lars Seier kritiserede den tidligere FCK-træner og fortalte, at han mente, at der var behov for, at der blev skiftet ud på cheftrænerposten i F.C. København.

På sin Facebook-profil skriver Lars Seier, at rigmanden ikke vil 'udvise disrespekt for Ståle Solbakkens resultater eller at genere den norske landstræner', men at han står ved sin holdning.

'Det var et svar på et helt fornuftigt og ofte tilbagevendende spørgsmål fra en journalist og en simpel konstatering af nogle konkrete forhold, de fleste jeg kender - herunder den samlede bestyrelse i Parken Sport & Entertainment - er enige i,' skriver Lars Seier og fortsætter:

'Hvorfor Ståle reagerer på denne mærkelige måde, skal jeg ikke kunne sige. Men jeg kan forsikre ham om, at lige netop på mig virker den opførsel ikke,' skriver Lars Seier på Facebook, hvor han ønsker Ståle Solbakken held og lykke i jobbet som norsk landstræner.

Ståle Solbakken skrev selv et modsvar til Ekstra Bladets oprindelig interview med Lars Seier, hvor den nu norske landstræner forsvarede sine resultater som cheftræner for F.C. København, og samtidig kritiserede Lars Seiers ledelsesstil og kalder rigmanden en 'amatør i fodboldmæssig forstand'.

Ståle Solbakken blev fyret i F.C. København i oktober 2020 efter at have cheftræner for klubben siden 2013. Nordmanden nåede at vinde tre danske mesterskaber i sin anden periode som cheftræner for hovedstadsklubben.

