Bliver i København: Datter vil ikke flytte

Der er gået tre måneder siden hans opsigtsvækkende fyring i FC København, og siden har Ståle Solbakken fået nyt job som norsk landstræner.

Men det betyder ikke, at nordmanden rykker sig selv og familien tilbage til hjemlandet. Tværtimod.

- Nej, vi vælger at blive boende her i København, hvor vi trives vældigt godt, fortæller Ståle Solbakken i telefonen – fra Norge.

- Vi kan vældigt godt lide byen og kan lide at komme rundt i den. Jeg kan godt lide mangfoldigheden i København, og jeg kender den meget bedre end Oslo efter 12-13 år i byen.

Ståle Solbakken hjemme i huset i Charlottenlund, hvor også hans kone Anniken og datteren Ida bor. Foto: Lars Poulsen

Han og familien er flere gange flyttet frem og tilbage mellem Norge og Danmark i forhold til job- og familiesituation, og Ståle Solbakken boede i en årrække alene i København, før hans kone Anniken og datter Ida forrige sommer gjorde ham selskab.

Deres velbefindende tæller tungt i den aktuelle sammenhæng.

- Vores datter Ida har to et halvt år tilbage i gymnasiet og har en dansk kæreste. Hun vil ikke flytte herfra nu, forklarer den norske landstræner, der også rent fodboldfagligt kan finde gode grunde til at blive boende.

- København er rent logistisk et godt udgangspunkt, når situationen normaliseres, og jeg skal rejse rundt i Europa og se på spillere.

Anniken og Ståle Solbakken i deres tidligere hjem i Norge. Nu er København basen, selv om han er norsk landstræner. Foto: Geir Olsen, VG

Ståle Solbakken har siden 2002 haft et hus i Hamar, hvor han både har været spiller og træner i den lokale klub.

Den har hans talentfulde, 20-årige søn, Markus, netop forladt til fordel for en kontrakt med Stabæk. Han er derfor flyttet til Oslo, hvor også hans storebror Sondre bor, så Ståle Solbakken vil ofte være sammen med dem i den norske hovedstad.

Familien Solbakken har et rækkehus nord for København, og på sine gå- og løbeture i området bliver han stadig kontaktet på sin vej.

- Folk råber stadig efter mig på gaden, men det er kun positivt. De sætter pris på, hvad jeg har gjort, og tit vil folk gerne tale lidt, fortæller han.

- Men sådan var det også, mens jeg var FCK-træner, og folk gerne lige ville være med til at sætte holdet, haha.

Ståle afslører: Afviste crazy tilbud

Ståle koster lillebror jobbet

- Det vil jeg savne