Blodet flød i Brøndby: - Kaiser var super cool

Sæsonens første derby vil for altid blive husket for, at Rasmus Falks sendte Dominik Kaiser til tælling. FCK'eren roser nu Brøndbys tysker for den måde, som han tacklede det voldsomme uheld på

Dominik Kaiser lå midt i 2. halvleg i græsset med en flænge i panden, nogle meter derfra stod den skyldige med dårlig samvittighed.

Det må ifølge Rasmus Falk godt gøre ondt at spille et derby.

Faktisk mener han, at det skal gøre ondt, men da Kaiser lå til tælling med blod i ansigtet, havde FCK’eren mere ondt af ham end sig selv.

- Det kom til at blive voldsomt, det kunne jeg godt mærke. Min allerførste tanke var derfor også, at jeg skulle se til ham, se om han var okay.

- Det har jeg aldrig prøvet før med en modstander, siger Rasmus Falk til Ekstra Bladet.

Den 27-årige FCK’er ser på billeder fra episoden på Brøndby Stadion i starten af oktober.

Kaiser med blod i panden, det røde kort fra dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt, hans egne hænder på hovedet.

Og så er der hans eget overraskede udtryk i ansigtet.

Rasmus Falk så rødt efter sit voldsomme frispark på Dominik Kaiser. Foto: Jens Dresling.

På billederne ligner han en, der ikke forstår, hvilket drama han lige er blevet hovedperson i.

Nu er det heller ikke, fordi fynboen er nogen serieforbryder på en fodboldbane.

Han har fået flere tæsk, end han har uddelt, men det var hans anden udvisning inden for et par uger, og hans alt for højt løftede ben havde efterladt en såret fjende på kamppladsen.

- Det går en masse tanker igennem i hovedet der. Irritation, frustration.

- Det var en masse dårlige ting, der fyldte, men det vigtigste var trods alt, at det ikke var helt galt med Kaiser, siger Rasmus Falk, der ikke har det fjerneste kritik af udvisningen.

Hans intentionen var at sparke bolden væk, og der var tale om uheld med en ærgerlig udgang.

Men med sit strakte ben i hovedhøjde gik Rasmus Falk over stregen, og både han selv og Kaiser betalte prisen.

FCK’eren så straks til Brøndby-manden, og også efter opgøret, som Brøndby vandt 3-1, var hans tanker også hos den lille tysker.

Rasmus Falk insisterede på at komme over i Brøndbys omklædningsrum og undskylde over for Dominik Kaiser.

- Jeg følte, at det var det eneste rigtige at gøre. Der skal være krig og tænding i et derby, men ingen går på banen for at give hinanden, jeg ved ikke hvor mange sting i ansigtet.

- Så det manglede bare, og Kaiser var super cool. Jeg sagde til ham, at jeg var ked af situationen, at det ikke havde været min mening, og han sagde, at det sker i fodbold, siger Rasmus Falk.

Nogle dage senere sendte han også en besked til Brøndby-spilleren og fik et pænt svar tilbage.

- Der var overhovedet ikke noget. Han har tacklet det rigtig flot, og det har jeg respekt for. Det har også hjulpet mig.

- Hvis det havde været omvendt, var det sådan, at jeg gerne ville have taget det, siger Rasmus Falk, der har lagt den voldsomme episode bag sig og i øvrigt er sikker på, at Kaiser har gjort det samme:

- Der er intet ondt blod mellem os.

