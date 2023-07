Bøderegnen er i gang: FCK straffes for pyroteknik

45 minutter skulle der gå i den nye Superliga-sæson, før FC Københavns fans havde gang i romerlysene.

I kampen mod Lyngby i første runde blev der nemlig affyret syv romerlys samt et nødblus fra FCK's fan-afsnit, og det har resulteret i en bøde på 50.000 kroner.

Det fremgår af en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Det var dog ikke kun FC Københavns fans, der lavede rav i den.

Også Lyngby er blevet tildelt en bøde på 15.000 for at have kastet otte ølglas på banen, hvilket betød at spillet blev afbrudt i et minut.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Voldsomt beløb

I seneste sæson havde fansene fra Østerbro-klubben i den grad også gang i pyroteknikken og måtte alene i Superliga-regi betale 1.340.000 kroner i bøde.

Dertil fik københavnerne knap 300.000 kroner i bøde i Champions League-gruppespillet og 250.000 kroner efter pokalfinalen.

På grund af den voldsomme brug af pyroteknik i hjemmekampen mod Dortmund i Champions League fik klubben at vide, at de skulle lukke hele B-tribunen til deres næste UEFA-relaterede kamp, som er på onsdag mod Breidablik.

Det vil dermed gå ud over hele den stemningsskabende gruppe, der normalt opholder sig på tribunen.

Der er dog blevet fundet en løsning.

Fansene, der normalt opholder sig på Sektion-12, får nemlig i stedet tildelt D-tribunen, der ligger i den modsatte ende af stadion og som normalt huserer familier.

Ifølge FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, følger klubben blot den sanktion, som de har fået tildelt af UEFA.

Klubben vil derfor heller ikke nedlægge et stemningsforbud på D-tribunen.