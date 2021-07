- Børnefejl!

FCK-træner Jess Thorup kunne endnu en gang se sit hold lave store personlige fejl i defensiven. - Det er pissetræls, for nu ved jeg, at snakken starter igen, sagde han efter 2-2-kampen mod AaB

Ny sæson, samme gamle problemer...

FC København fortsatte i sæsonpremieren mod AaB, hvor de slap i sidste sæson: med at lukke mål ind.

I sidste sæson holdt københavnerne blot nullet fem gange i 32 kampe og endte at indkassere 53 scoringer.

Nu står de allerede på to indkasserede scoringer efter den første kamp, og trods et point hevet hjem med en mand i undertal må træner Jess Thorup rive sig i det hår, der ikke er så meget tilbage af.

- Det er pissetræls, for nu ved jeg, at snakken starter igen. 'Nå, nu lukker de to mål ind igen, og de har ikke øvet en skid på defensiven.'

- Men det er ikke rigtigt. Det er også derfor, at vi har hentet de spillere, vi har gjort, sagde FCK-træneren med henvisning til nyindkøbene Kamil Grabara, David Khocholava og Kevin Diks.

Jess Thorup ærgrer sig over pointtabet. Foto: Lars Poulsen

Thorup kaldte det tre gode debuter, men det var en meget venlig vurdering.

De tre nye FCK'ere havde alle mere eller mindre store andele i de to nordjyske scoringer i nationalarenaen.

Både Grabara og Grabara kunne have gjort det bedre ved den første scoring, mens indskiftede Diks helkiksede en clearing og dermed var med til at lægge op til Kasper Kusks udligning tyve minutter før tid.

Spot på de nye FCK'ere

Kamil Grabara En noget blandet debut for polakken. FCK-målmanden havde ikke så meget at se, men blev alligevel passeret to gange. Den første scoring mente han selv, at han burde have forhindret, mens han var chanceløs ved den anden. Grabara havde et par habile redninger, men hans igangsætninger var af svingende kvalitet. David Khocholava Georgieren er en mand, man slår sig på. Han gav prøver på sin imponerende fysik, men blev også snøret et par gange, hvor det gik lidt for stærkt. Det kostede en tidlig advarsel, og han var ikke mange frispark fra en mere. Ved den første AaB-scoring virkede han ikke for overbevisende, men det var han ikke ene om. Kevin Diks Den tidligere AGF'er fik den sidste lille halve time, da han afløste Victor Kristiansen på venstre back. Hollænderen bragte masser af energi, men noget heldigt indhop fik han ikke. Kort efter at være kommet på banen var Diks med en dårlig clearing stærkt involveret, da Kasper Kusk udlignede til 2-2. Vis mere Vis mindre

Særligt den scoring ærgrede Thorup og FCK’erne.

Det var nærmest Monty Pyton’sk forsvarsspil af københavnerne i den situation.

- Når du laver sådanne fejl, kan du øve fra nu af og til juleaften, så bliver det ikke bedre. Vi skal have elimineret de der - undskyld mig - børnefejl.

- Vi har arbejdet rigtig meget på det, men der er stadig ting, vi skal have barberet væk, før det bliver rigtig godt, sagde Jess Thorup efter pointdelingen i Parken.

Anfører Carlos Zeca konstaterede ganske tørt, at det er svært at vinde, ’når vi laver den slags fejl’, mens Nicolai Boilesen nærmest ærgrede sig lige så meget over de store personlige FCK-fejl som sit eget røde kort:

Nicolai Boilesen så rødt. Foto: Lars Poulsen

- Vi ved godt, at vi er under pres. Medmindre vi holder målet rent i tre-fire kampe i træk, vil der komme spørgsmål, lige så snart vi lukker et eller to mål ind.

- Der er en bevågenhed på vores defensiv, men det skal vi være i stand til at håndtere. Det er ting, vi skal have ud af vores spil. Hvis man gør de ting, så bliver der scoret imod os.

FC København næste mulighed for at øve forsvarsspil er torsdag i Parken, hvor Torpedo-Belaz Zhodino fra Belarus venter i Europa Conference League.