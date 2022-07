Boilesen får kæmpeaftale i FCK

Fra tilbud om lønnedgang til en kæmpekontrakt.

Der er stor forskel på de scenarier, der har udspillet sig omkring FC Københavns viceanfører, Nicolai Boilesen, de seneste måneder.

I foråret afviste han at tale forlængelse med mesterklubben, fordi tilbuddet lød på en lønnedgang i forhold til den nuværende aftale.

Nu har FC København i sandhed vendt på en tallerken. Klubben har tilbudt en aftale, der bringer Nicolai Boilesen ind i toppen af klubbens lønhierarki.

Nicolai Boilesen ser ud til at få en treårig kontraktforlængelse til en aftale med en samlet værdi på mere end 20 mio. kr. Foto: Jens Dresling.

Der er, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, tale om en treårig aftale, hvor Nicolai Boilesen er sikret mere end 20 mio. kr. i kontraktperioden. Altså en årsløn i niveauet tæt ved syv mio. kr.

Det gør ham samtidig til Superligaens dyreste forsvarsspiller. Han er højere lønnet end Denis Vavro og længder foran FCM-anfører Erik Sviatchenko, der menes at tjene 400.000 kr. om måneden.

Med en årsløn i niveauet syv mio. kr. er Nicolai Boilesen samtidig i toppen af FCK-hierarkiet, hvor Rasmus Falk er den bedst betalte, mens også Victor Claesson er med i toppen.

Nicolai Boilesen er viceanfører og med udsigt til en kontraktforlængelse for de kommende tre år i FCK. Foto: Lars Poulsen.

Med den forestående kontraktforlængelse med FCK kan det også styrke Nicolai Boilesen i jagten på en plads i den danske VM-trup til november.

Det tyder nemlig på spilletid i FCK, hvor han har en høj position i hierarkiet, selv om han i foråret måtte en tur på bænken. Han kom dog tilbage og var med til at sikre mesterskabet.

I juni var han den eneste spiller fra Superligaen i landsholdstruppen. Med 26 pladser i VM-truppen står Nicolai Boilesen med gode kort for at klemme sig ind til en af pladserne i Kasper Hjulmands trup, hvis han vel at mærke leverer et stærkt og stabilt efterår.

Nu kan Boilesen se frem til en travl periode i FCK, hvor august bliver afgørende for om klubben kvalificerer sig til Champions League-gruppespillet.

Aftalen mellem FCK og Nicolai Boilesen ventes at blive offentliggjort i løbet af de kommende dage.

