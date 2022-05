Boilesen-nedtur - FCK's appel afvist

FC Københavns vikarierende anfører Nicolai Boilesen må se til fra sidelinjen, når hans hold på søndag møder Randers FC.

Det sker efter, at FCK-spilleren modtog et gult kort for at trække tiden i overtiden i onsdagens kamp mod Silkeborg, hvilket betød, at han havde skrabet nok strafpoint sammen til en karantæne.

Boilesen syntes kendelsen var meget hård, og FCK appellerede straks det gule kort i håbet om at undgå karantænen til Boilesen.

Nicolai Boilesen var langt fra tilfreds med det gule kort. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Appellen er dog blevet afvist af Fodboldens Disciplinærinstans, og det gule kort står således ved magt.

I appellen argumenterede FCK for, at det var Elias Jelert, der havde stået og varmet bolden i lang tid og derefter kastet den over til Boilesen.

Klubben håbede på, at det gule kort kunne ændres, så det var Jelert, der fik det og altså ikke Boilesen.

Med forsvarsspillerens fravær bliver det med stor sandsynlighed Davit Khocholava, der skal spille ved siden af Denis Vavro i FCK-forsvaret.

Det er dog en konstellation, der er blevet brugt før.

Netop Nicolai Boilesen mistede nemlig pladsen til Khocholava tidligere på sæsonen.

