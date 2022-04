Boilesens selvmål

- Det kunne ligne en straffeaktion, at Nicolai Boilesen slet ikke kom på banen mod Brøndby, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

Det ligner et regulært selvmål, som viceanfører Nicolai Boilesen lavede, da han efter torsdagens 1-3 nederlag mod Silkeborg beklagede sig i offentligheden over den manglende startplads på FCK-mandskabet.

Det er i hvert fald opfattelsen hos Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Man kan godt sige, at det er en hård skæbne, der har overgået Boilesen at ryge på bænken, fordi han er syg i én kamp.

Nicolai Boilesen lavede et regulært selvmål, da han beklagede sig i medierne over manglende spilletid, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting. Her er det træner Thorup, der siger, at man i FCK 'har taget den internt'.

- Men han har bestemt ikke gjort det nemmere for sig selv ved at udtale sig til medierne og beklage sin situation, påpeger Stig Tøfting.

I forbindelse med Silkeborg-kampen talte Nicolai Boilesen med Discovery, hvor han gav udtryk for, at det var en hård skæbne at ryge på bænken, fordi han er ude én kamp.

Siden gav han udtryk for, at han ikke helt forstod Jess Thorups dispositioner.

Og søndag sad Boilesen så på bænken igen i hele kampen mod Brøndby. Han kunne se til, at Jess Thorup skiftede fire mand ind.

Nicolai Boilesen sad ude mod AaB med sygdom, siden har han startet på bænken de tre efterfølgende kampe. Kun i 1-3 nederlaget mod Silkeborg kom han på banen. Foto: Jens Dresling.

Kun ham, unge Elias Jelert og reservekeeper Karl-Johan Johnson blev siddende på bænken gennem hele kampen.

- Det kan godt ligne en strafekspedition fra Jess Thorups side. Vi har jo set mange gange før, at et hold der fører 1-0 med ti minutter igen skifter en forsvarsspiller ind, men det skete ikke her, siger Stig Tøfting.

Han mener, at Jess Thorup har håndteret situationen lige efter bogen.

Nicolai Boilesen og Jess Thorup skulder ved skulder efter sejren over FC Midtjylland. Siden gik Boilesen ud at beklagede, han sad på bænken, fordi han havde været fraværende på grund af sygdom i én kamp. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

- I sådan en situation er Thorup nødt til at vise, hvem der bestemmer, så ingen er i tvivl om han er chefen. Og han finder sig ikke i alt, mener Stig Tøfting, der forventer, at Nicolai Boilesen selvfølgelig får spilletid igen i løbet af mesterskabsslutspillet.

- FCK har tre stærke stoppere, hvor konkurrencen mellem dem er stor. De står meget lige. Derfor skal der nok blive spilletid til Boilesen nu, hvor han og Thorup har fået talt ud, mener Stig Tøfting.

Stig Tøfting mener, at AGF må bringe flere folk i feltet og derfor begynde at spille med to angribere. Han mener dog ikke, at David Nielsen skal fyres her og nu, men sker der ikke ændringer frem mod sommerpausen, tvivler han på, at han træner dem 1. juli. Foto: Jens Dresling.

Mens FCK har sikker kurs mod mesterskabet, ligner det en alvorlig krisetilstand i AGF, hvor holdet er faldet fuldstændig sammen i foråret.

På trods af den kritiske situation med langt til en syvendeplads, mener Stig Tøfting ikke, at David Nielsen skal fyres lige nu.

- David har en stor stjerne i AGF, han er den træner med det højeste Superliga-snit nogensinde.

- Men det er klart, at hvis ikke der sker ændringer i resten af sæsonen, er jeg ikke sikker på, han er træner i klubben 1. juli, siger Stig Tøfting og slår fast:

- Men pilen peger ikke kun på David, den peger i sandhed også på sportschef Stig Inge Bjørnebye. Han købte spillere for 42 mio. kr. sidste sommer, og de indkøb har på ingen måder været en succes.

Stig Tøfting har været skuffet over Jack Wilshere, der slet ikke har et slutprodukt. Foto: Jens Dresling.

- Eric Kahl, Anthony D’Alberto, Oliver Lund, Dawid Kurminowski, Mustapha Bunda har ikke leveret varen. Læg dertil, at Jack Wilshere slet ikke har et slutprodukt, påpeger Stig Tøfting, der forventer, at AGF kommer til at spille på en anden måde i resten af sæsonen.

- Jeg forstår ikke, at David Nielsen bliver ved med at være stædig ved kun at spille med én angriber.

- AGF er det hold i Superligaen med færrest afslutninger, de er også blandt de mandskaber, der har bolden mindst.

- De må bringe bolden mere i feltet, hvor de skal have flere folk. Kan de ikke vinde den direkte duel, kan de vinde andenboldene og derfra forsøge at afslutte.

- Helt ærligt forventer jeg at se noget andet fra David Nielsens mandskab i resten af sæsonen, pointerer Stig Tøfting.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: FC København!

- De kom hurtigt tilbage på sporet og fik bevist, hvorfor de er klare guldfavoritter. Det solide forsvar er dygtige til at lukke af, ligesom Rasmus Falk og Pep Biel virker meget veloplagte for tiden.

Ugens nedtur: AGF!

- Én sejr i 11 kampe. Det ser ikke godt ud for David Nielsens tropper, der savner mere vildskab og flere der tager ansvar. Og så må de bringe flere folk i feltet.