Bombe: FCK henter AGF's sportschef

Fra 2000 til 2005 huserede han som spiller i FC København, men nu er Peter Christiansen tilbage i klubben i en helt anden og langt mere magtfuld rolle som sportslig ansvarlig.

FC København og AGF har bekræftet nyheden.

Senest til april tiltræder han som sportsdirektør i FCK.

- Det er naturligvis vigtigt for os, at vi nu har fundet den rigtige person til jobbet, og vi har haft et fint forløb i forhold til at identificere både de nødvendige kompetencer og den rigtige kandidat til rollen. Det har vi fundet i PC, og vi glæder os meget til samarbejdet, siger formand i Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard.

Efter fire år som succesfuld sportschef i AGF er han klar til at tage turen tilbage til hovedstaden for at få rettet skuden op hos FCK, der lige nu ligger nummer ti i ligaen.

David Nielsen, Peter Christiansen og Jacob Nielsen taler sammen efter en træningsseance i Algarve. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring at komme til en klub som FCK med den historie og de forventninger, der følger med, siger 'PC' til FCK's hjemmeside.

- Jeg vil gå ydmygt til opgaven, og jeg ser frem til i samarbejde med Jess Thorup og de dygtige mennesker omkring holdet med at udvikle klubben og få FCK tilbage til toppen.

- I første omgang skal jeg gøre mine opgaver i AGF færdige professionelt og godt, og det er alt mit fokus på nu, siger Peter Christiansen.

Suspenderet

AGF har dog set sig nødsaget til at suspendere ham.

- Vi er meget ærgerlige over, at Peter Christiansen har valgt at stoppe i AGF. Han har haft stor betydning for den sportslige fremgang, vi har oplevet de seneste år, og jeg vil gerne takke ham for den store indsats, han har ydet for AGF.

- Vi skal nu finde en ny sportschef, og indtil vi har en permanent afløser på plads, har vi aftalt, at adm. direktør Jacob Nielsen overtager hans opgaver midlertidigt, siger Lars Fournais, bestyrelsesformand i AGF A/S.

FC Katastrofe: Tallene FCK-fans ikke vil se

Du finder ingen bedre til prisen end ham