Bombe: Grabara skriver under - skifter næste sommer

En bombe har ramt Superligaen.

For selvom det lykkedes FC København at beholde deres polske stjernemålmand, Kamil Grabara, i sommerens transfervindue, er det kun på lånt tid.

Næste sommer vil keeperen nemlig være at finde i tyske Wolfsburg. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Grabara allerede en aftale på plads med Bundesliga-klubben.

På baggrund af Ekstra Bladets historie har FC København i en fondsbørsmeddelelse bekræftet, at man har modtaget et bud på Kamil Grabara, og at der pågår forhandlinger mellem parterne.

Nu mangler der tilsyneladende kun detaljer mellem Wolfsburg og FC København, før aftalen er endelig. Omvendt har parterne ikke travlt, fordi skiftet først ventes at ske efter den nuværende sæson - altså næste sommer.

Det sker først næste sommer, fordi Wolfsburg i øjeblikket råder over den belgiske landsholdsmålmand Koen Casteels, men hans kontrakt udløber næste sommer, og den bliver ikke forlænget. Det meddelte Wolfsburg i et statement lørdag.

Derfor har tyskerne allerede nu sørget for at have en erstatning klar. Samme informationer melder det tyske lokalmedie Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

Dermed bliver denne sæson den sidste for Kamil Grabara i FC København-trøjen.

Jacob Neestrup og co. kan dog glæde sig over at have deres stjernemålmand mellem stængerne, når Bayern München, Manchester United og Galatasaray venter i Champions League-gruppespillet.

Topprioritet

Tidligere i vinduet har Ekstra Bladet kunne beskrive, hvordan den 24-årige åbenmundede polak har været topprioritet i den tyske klub fra byen, hvor folkevognsfabrikken har sit hovedkontor.

Og selvom FC København har sat et særdeles dyrt prisskilt på sin stjernekeeper, forhindrede det altså ikke Wolfsburg i at slå til.

Kamil Grabara har været blandt FCK's vigtigste spillere gennem flere sæsoner og var senest med til at sikre klubben adgang til årets Champions League.

Oprindelig har polakken kontrakt med de danske mestre frem til 2026, men så lang tid bliver han ikke hængende.

FC København - med Kamil Grabara i truppen - skal i aktion søndag, når de får besøg af Viborg.

Bolden rulles i gang i Parken klokken 18.

