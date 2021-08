Brag af et derby: FCK maste Brøndby

Jonas Wind scorede to, da FCK vandt derbyet 4-2 efter et meget underholdende og intenst opgør

FC København er på vej tilbage mod toppen af Superligaen.

I et underholdende, seværdigt og i perioder velspillet derby mod Brøndby vandt FCK 4-2 i overværelse af 31.297 tilskuere i Parken.

Det var første gang siden 1. december 2019 – i syv interne opgør – at der var tilskuere fra begge mandskaber på tribunerne. Og de skabte en festlig og til tider hektisk stemning på tribunerne.

Det var en fortjent sejr til hjemmeholdet, der var dominerende i lange perioder af opgøret, hvor Brøndby to gange formåede at kæmpe sig tilbage.

Det var et livligt og meget intenst opgør, hvor FCK trak det længste strå. Foto: Lars Poulsen.

Fire af målene faldt efter en dødbold, mens de to sidste kom i åbent spil efter pausen.

Først scorede Jonas Wind sit andet mål i opgøret efter fint opspil efter en situation, hvor Brøndby-defensiven så meget tynd ud.

Unge, ihærdige Victor Kristiansen stod for oplægget, og Jonas Wind scorede sikkert.

Mod slutningen slog en meget velspillende Pep Biel sejren fast. Rasmus Falk brød gennem, Mads Hermansen levede en fin refleksredning, men på returbolden var Pep Biel hurtig og scorede sikkert.

Mens FCK fik den anden sejr i træk, står de danske mestre fra Brøndby nu uden sejr efter sæsonens fire første kampe. Tre uafgjorte og et nederlag mod FCK efterlader Niels Frederiksens tropper i den tunge ende af tabellen.

Niels Frederiksen havde den bekymrende mine på under opgøret mod FCK. Nu står Brøndby uden sejr efter de fire første spillerunder. Foto: Lars Poulsen.

FC København havde placeret Victor Nelsson på bænken, fordi der i den kommende uge er lagt op til et stort salg. Aftalen med Galatasaray ventes at falde på plads. En handel, der menes at sikre FCK et beløb i niveauet 60 mio. kr.

Ved siden af Nelsson sad Kamil Wilczek, der heller ikke var fundet værdig til en plads blandt de startende.

Hos gæsterne var der flere nye ansigter og et uventet gensyn. Kevin Tshiembe og Mathias Greve debuterede efter skiftet til Brøndby tidligere på ugen.

Der var også et comeback til Andreas Maxsø, der i ugens løb måtte se et skifte til russiske FK Rostov kollapse i sidste øjeblik. Klubben fik ny træner, der i stedet ville købe en anden spiller og samtidig ændre forsvarsformation.

Jonas Wind scorede to gange, da FCK besejrede de danske mestre fra Brøndby med 4-2. Foto: Lars Poulsen.

Wind på pletten

Kampen blev afbrudt allerede efter to minutters spil, da der blev fyret kanonslag af i store mængder fra Sektion 12-tribunen. Det betød ti minutters afbrydelse.

Da spillet blev genoptaget, var FCK de mest toneangivende. Peter Ankersen testede Mads Hermansen, der måtte blokere afslutningen.

Kort efter stod Brøndby-defensiven ikke distancen. Pep Biel sparkede hjørnespark, Jonas Wind kom foran Tobias Børkeeiet i feltet og tordnede bolden i mål med hovedet.

FCK havde grund til at juble efter sejren over Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby fik mere greb om spillet og kom lidt længere frem på banen. Udligningen kom midtvejs i halvlegen. Igen var det efter en dødbold.

Simon Hedlund sparkede hjørne, Sigurd Rosted headede mod mål. Bolden ramte Andrija Pavlovic og snød Kamil Grabara i målet. FCK-keeperen måtte give en returbold, som Tobias Børkeeiet sparkede ind tæt under mål.

Brøndby nåede kun at glæde sig over udligningen i ti minutter, så blev det for tredje gang en dødbold, der ændrede på tingene.

Pep Biel sparkede hjørne fra højre side, Sigurd Rosted var uheldig at forlænge bolden. Ved bageste stolpe scorede David Khocholava sin første FCK-træffer.

Sigurd Rosted skulle ikke bruge mere end et par minutter til at rette op på den uheldige fejl, han begik ved FCK’s føringsmål.

Nordmanden udlignede til 2-2 kort efter pausen på et hovedstød efter endnu et Simon Hedlund oplæg.