Brandalarm gik i Parken efter FCK-video

Om der er ild i københavnernes nye stjerneindkøb Akinkunmi Amoo, må tiden vise.

Da den 19-årige nigerianer fik lavet sin lanceringsvideo endte det i hvert fald med, at brandvæsenet rykkede ud.

- Vi får denne her idé med, at vi godt kan tænke os en effekt med, at han kommer ud igennem noget røg, fordi det visuelt ser pisseflot ud. Det får vi også sat op, og det går rigtig fint med optagelserne, siger Jes Mortensen, kommunikationschef i FCK, til Ekstra Bladet.

- Der er bare den detalje, at vi glemmer at lukke en dør ind til selve bygningen bagved - ind til omklædningsrummene. Når filmen er lavet, bliver noget af røgen suget ind, og så går brandalarmen i Parken.

- Jeg prøver at ringe og sige, at det er falsk alarm, og vi selv kan lufte ud, men når brandalarmen går, så rykker de ud. Så vi får besøg af nogle søde brandfolk lidt over midnat, og så må vi forklare dem, at det var vores skyld og undskylde. Det tager de stille og roligt.

Se lanceringsvideoen her:



I Hovedstadens Beredskabs døgnrapport står der, at en brandalarm gik på Øster Allé, som Parken ligger ud til, natten til mandag.

'En detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel,' lyder det.

Hvis alarmen ender i en regning til FCK, kan den lande på sportsdirektørens bord.

- Den må vi se, om vi kan tørre af på PC's transferbudget, siger Jes Mortensen med et smil, der endnu ikke er oplyst om en eventuel beløbsstørrelse.

Også hos FCK-direktør Jacob Lauesen er der naturligvis plads til at lave sjov med episoden. Han skriver på Twitter, at 'lanceringsvideoer må være transferbudget'.

Mon ikke der i så fald vil være penge til det. Amoo kostede godt og vel 33 millioner kroner, men da Jonas Wind blev solgt på vinduets sidste dag til Wolfsburg for mindst 90 millioner, er pengekassen på inden måde tom.

