Brandvarm i FCK: Nægter at kommentere

Jacob Neestrup har i denne sæson kurs mod Superligaen på flere fronter. Som cheftræner i Viborg er han på førstepladsen i 1. division, men der er også rygter om, at han både er et emne i OB og i FC København.

Hos OB skulle det være som ny cheftræner i stedet for Jakob Michelsen, mens rollen i FCK lader til at være som assistenttræner for Jess Thorup, som senest også har fået Ruben Selles ind som assistent.

Neestrup selv er dog ikke meget for at afvise, at der skulle være noget om rygterne. Det sker i et interview med TV3 Sport, hvor han bliver spurgt til, hvordan det ser ud i forhold til at blive i Viborg resten af sæsonen.

- Det ser sådan ud, at jeg ikke har nogen kommentarer til det her. For mig handler det kun om at gå ind og synge (sejrssang red.) nu. Så må vi tage den derfra. Jeg har ikke nogen kommentarer, lyder det fra Jacob Neestrup.

Ordene kom lige efter Viborgs 1-0-sejr over FC Helsingør, som sikrer dem førstepladsen i den næstbedste række, hvor de nu kan gå på vinterpause. Her bliver det spændende, hvorvidt viborgenserne har den samme cheftræner, når de skal spille igen 14. februar mod FC Fredericia på den anden side af pausen.

Samlet set er det i denne sæson blevet til 11 sejre og fem uafgjorte i de 16 kampe, som Viborg-mandskabet har spillet, og derfor er den angivelige interesse for Neestrup selvsagt ikke kommet ud af ingenting.

