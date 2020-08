Brandvarme Falk kan udsætte kærestens drøm

Analyse: Med sine præstationer for FCK i Europa har Rasmus Falk anbefalet sig til landstræner Kasper Hjulmand, og FCK’eren føler sig klar til at teste vingerne i en udenlandsk klub

Rasmus Falk skulle have været gift grundlovsdag, men coronaen udsatte brylluppet.

FCK’eren og hans udkårne, Jacqueline Østergaard, har sat et nyt kryds i kalenderen, men endnu en udsættelse truer. Denne gang skyldes det dog mere lykkelige omstændigheder.

For den 28-årige fynbos fodboldtryllerier kan betyde, at han må melde afbud til sit eget bryllup grundlovsdag næste år med følgende begrundelse ’jeg skal til EM’.

Nøjagtig en uge efter grundlovsdag spiller Danmark nemlig første EM-kamp i Parken mod Finland, og med sine brandkampe i Europa League mod Istanbul Basaksehir og Manchester United har Falk i den grad styrket sit landsholdskandidatur.

Han er kun noteret for en enkelt landskamp helt tilbage i efteråret 2013, hvor Morten Olsen flåede ham ud på Malta, men kan gøre sig begrundet håb om flere.

Rasmus Falk fik sin hidtil eneste landskamp tilbage i 2013 på Malta. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Falk er typen, der foretrækker at lade fødderne tale, og han har ikke - selv når det er gået godt i FCK - snakket om landsholdet.

Men vær ikke i tvivl om, at ambitionen om at trække i den rød-hvide trøje fortsat lever i bedste velgående.

Åge Hareide så ikke Rasmus Falks vej, men når Kasper Hjulmand mandag 24. august udtager sit første landshold, vil det ikke være nogen overraskelse, hvis Rasmus Falk er blandt de udvalgte.

Det blev kun til et mål og en assist i Superligaen i den forgangne sæson, men han har også ofte haft en noget mere tilbagetrukket position end i de europæiske kampe.

I Europa har har 'Falken' adskillige gange foldet vingerne ud og vist, at han også rent internationalt er fuldt ud flyvefærdig.

Rasmus Falk har ofte spillet sine bedste kampe i Europa, og præstationen i Europa League-kvartfinalen mod Manchester United i Køln har kastet store roser af sig.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, Juan Mata og Gary Lineker meldte sig på stedet ind i Falk-fanklubben, og FCK’erens kraftpræstation kan ændre karriereplanen.

FCK-manager Ståle Solbakken vil først give Falk 'udlandstilladelse' næste sommer, når der er et år tilbage af kontrakten.

- Han må indstille sig på at spille et år mere i FCK, som nordmanden sagde efter 0-1-nederlaget til De Røde Djævle.

Rasmus Falk har ved flere lejligheder slået fast, at selvom han er glad for at være i FCK, så skal han ikke være i klubben for evigt.

Det er hans måde at sige, at han gerne vil af sted, når den rigtige mulighed byder sig.

I den nuværende trup er det kun Stephan Andersen, der har været længere i klubben, og Falk føler sig klar til at tage skridtet nu.

Rasmus Falk gør klar til at snyde Brandon Williams. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Han skal håbe, at der på bagkant af United-kampen kommer et bud, der er så stort, at selv Solbakken ikke kan sige nej.

Der har ifølge Ekstra Bladets oplysninger i tidligere transfervinduer været forespørgsler på fynboen, men de er blevet afvist af FCK.

Når man ser Rasmus Falk køre rundt med Manchester United, forstår man godt hvorfor. Men man forstår også, hvorfor Rasmus Falk føler, at tiden til et udlandsskifte er ved at være inde.

Og mon ikke han både er landsholdsspiller og udlandsprof, når han omsider får afholdt sit bryllup…

Agent: Er ikke gået ubemærket hen Rasmus Falk taler ikke selv højt om sine planer, men henviser i stedet FCK og sin agent, Mads Bach Lund. - Det er klart der er en masse snak, når man ser på den præstation mod United. - Men det er altså heller ikke gået ubemærket hen, at han leverede mindst lige så afgørende præstationer i kampene mod Celtic og Istanbul Basakhesir, som også var på den internationale scene, siger Mads Bach Lund og fortsætter: - Men vi vil ikke snakke så meget om hverken transfer eller landshold. Det må andre kloge sig på. - Der er plan for, hvordan tingene skal forløbe, men den holder vi internt.

