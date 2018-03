Brøndby kan hjælpe FCK til stor million-gevinst

I FC København er de begyndt at holde med Brøndby og FC Midtjylland!

Det kan nemlig blive de to mesterskabsbejlere, der kan hjælpe de danske mestre i Europa efter sommerferien.

FC København skal håbe på, at enten Brøndby eller FC Midtjylland vinder pokalturneringen. Sker det giver fjerdepladsen i Superligaen nemlig adgang til en kval-kamp mod ét af holdene fra gruppespillet (ét af de otte nederste hold i Superligaen) til Europa League kvalifikationen i begyndelsen af juli.

Netop deltagelsen i Europa i den kommende sæson er nemlig en forudsætning for, at Parken kan komme ud med et overskud i niveauet 35-50 mio. kr. i 2018.

Parken kommer altså ikke i plus i 2018, hvis ikke Ståle Solbakkens tropper kvalificerer sig til Europa League gruppespillet, hvor de får en lang vej i kval-spillet før døren til gruppespillet åbner sig.

Det fremgår af Parkens årsregnskab, der blev fremlagt mandag. Her offentliggjorde man et meget tilfredsstillende regnskab for 2017.

Omsætningen blev på 1,282,9 mio. kr., hvilket var 38 mio. kr. højere end forventet. Koncernen kom ud med et plus på 61,5 mio. kr.

Ståle Solbakken er under pres i 2018. han skal sikre FCK adgang til Europa League gruppespillet, ellers giver Parken ikke overskud i 2018. Foto: Lars Poulsen.

Kun fitness er en dårlig forretning

Koncernen, der udover FC København/stadion omhandler Fitness.dk, Lalandia og kontortårne i Parken, tjente i 2017 penge på tre af de fire ben, som forretningen står på.

Bedst går det i Lalandia, som kom ud af året med et plus på 91,1 mio. kr. Positivt er det også for kontortårnene, der sidste år endte med at give 58,9 mio. kr. på bundlinjen. FC København/stadion endte med at give et plus på 52,4 mio. kr.

Det er kun Fitness.dk, der giver FC København økonomiske udfordringer. I 2017 gav fitnesskæden et minus på 60,2 mio. kr., hvilket betegnes som utilfredsstillende.

- Samlet set var 2017 et meget tilfredsstillende år for PARKEN Sport & Entertainment, hvor vi indfriede mange af de forventninger, vi havde til året. Ser vi på de forskellige segmenter i koncernen, så klarede FCK sig historisk flot sportsligt både ved at genvinde The Double og med gode internationale resultater. Trods de udfordringer holdet mødte i efteråret, står året tilbage som et af de bedste i klubbens historie.

- Vi er meget tilfredse med udviklingen i Lalandia, som fastholdte sin stærke position og igen leverede et godt resultat. For kontorejendommene var 2017 også et godt år med en pæn fremgang, mens vi i Telia Parken havde en lang række stærke events med blandt andre Rolling Stones koncert og det danske landshold, der kvalificerede sig til VM. I forhold til fitness dk har vi truffet aktive valg for at gøre fitness dk stærkere i fremtiden, og det har selvfølgelig betydning for resultatet, men vi mener, at det får den ønskede effekt. Vi ser frem til et spændende og udfordrende 2018, hvor vi i Parken Sport og Entertainment vil gøre vores bedste for at udvikle koncernen. Nogle af de væsentligste fokusområder vil være, at kvalificere F.C. København til Europa League, udvikle nye Lalandia centre samt fortsætte genopretningen af fitness dk, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard.

Parken har besluttet at udbetale udbytte til aktionærerne, hvor de to hovedaktionærer, Karl Peter Korsgaard Sørensen og Erik Skjærbæk, kan glæde sig over, at der skal udbetales 2,5 kr. pr. aktie. I alt skal der udbetales 24,7 mio. kr. i udbytte til aktionærerne.

Parken forventer i 2018 en omsætning på 1.250-1.275 mio. kr. og et resultat før skat på 35-50 mio. kr.

