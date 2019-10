Brøndby-profil syet med 23 sting

FC Københavns Rasmus Falk fik en uønsket hovedrolle søndag eftermiddag på Brøndby Stadion.

Bagud 1-2 til de blågule fik midtbanespilleren et rødt kort for at ramme Brøndbys Dominik Kaiser i hovedet med sin støvle, og Brøndby endte med at vinde superligaopgøret 3-1.

Tyskeren blev senere syet med 23 sting og en mistanke om en mild hjernerystelse skulle senere tjekkes på Hvidovre Hospital.

Det var første gang i karrieren, at Falk fik direkte rødt.

Rasmus Falk får direkte rødt for sin 'tackling' på Dominik Kaiser. Foto: Lars Poulsen

Selv om Falk ikke vil tage stilling til dommer Jørgen Daugbjerg Burchardts udvisning, er han ærgerlig over situationen.

- Jeg gider ikke at gøre mig til at dommer over det. Det eneste, jeg kan sige om det, er, at det var et uheld. Det var ikke for at skade Kaiser. Det var ikke bevidst, at jeg ramte ham.

- Jeg vendte mig om og skulle reagere hurtigt ved at sparke bolden væk.

- Jeg er ked af, at jeg ramte ham. Jeg prøver at holde mig fra at gøre skade på nogen som helst. Men i fodbold kan der opstå sådan nogle situationer, siger Rasmus Falk.

Dominik Kaiser tilses af Niels Frederiksen. Tyskeren måtte lade sig udskifte med skaden. Foto: Lars Poulsen

Efter kampen var Falk et smut i Brøndbys omklædningsrum for at tjekke op på Brøndbys tyske midtbanespiller, som kort efter episoden blev skiftet ud.

- Det virker, som om han har det okay. Men han er selvfølgelig blevet ramt, siger Falk.

Både udvisningen og nederlaget irriterer Falk, som sammen med sine holdkammerater måtte se Brøndby bryde en stime på fire FCK-sejre i træk i arvefjendeduellen.

- Det er ikke pisse sjovt. Vi nyder ikke at tabe herude. Et rødt kort hjalp heller ikke på det, konstaterer midtbanespilleren.

Falk fik også rødt kort, da FC København i sidste måned spillede sig videre i landspokalturneringen mod Hillerød. Men dengang var det to gule kort, der sendte Falk tidligt i bad.

Den tidligere OB'er har nu karantæne i både Superligaen og landspokalturneringen.

Uden Falk tager FC København imod Esbjerg i næste kamp. Det sker dog først om to uger, når den forestående landskampspause er forbi.