- Bruger ikke et sekund på det

Der er utrolig meget på spil for FC København og cheftræner Jess Thorup, når de onsdag aften træder ind i en tyrkisk heksekedel. Frontfiguren hos gæsterne bruger dog ikke tid på at spekulere i sin egen fremtid, såfremt kvalifikation til CL-gruppespillet skulle glippe

Det er ikke mere end ti dage siden, at man fra tilskuerrækkerne i Parken kunne høre ordene 'Thorup raus,Thorup raus!'

Tålmodigheden med FC Københavns cheftræner så ud til at være sluppet hos flere FCK-fans efter en yderst vanskelig start på Superligaen.

Siden er det blevet til en 2-1-sejr over Trabzonspor, inden københavnerne fredag slog Lyngby 3-0.

Alligevel er der ualmindeligt meget på spil for ikke mindst Jess Thorup, når hans spillere onsdag aften går på banen i Trabzon og det afgørende slag om at komme i gruppespillet i verdens fineste klubturnering skal stå.

Det er en utrolig vigtig og definerende kamp for både klubben og for dig. Føler du, at dit job er på spil i forhold til, om I vinder eller taber?

- For at være ærlig bruger jeg ikke et sekund på at tænke på det. Du er nødt til at spørge nogle andre om det. Min eneste bekymring er at gøre det bedste for at kunne udvikle hver enkelt spiller og opnå så store resultater som muligt. Og et af de resultater er selvfølgelig at være en del af Champions League.

Jess Thorup kan med en samlet sejr onsdag formentlig lukke munden på mange kritikere. Foto: Ritzau Scanpix

Det vil være første gang siden 2016, at FC København kvalificerer sig til Champions League, hvis de onsdag aften formår at få skovlen under Andreas Cornelius og resten af Trabzonspor-mandskabet.

Med andre ord kan det også være Jess Thorups direkte billet til endelig at få FCK-fansene over på sin side, efter starten i Superligaen har været alt andet end overbevisende.

Det er dog ikke noget, som den 52-årige cheftræner fokuserer det mindste på.

- Det er ikke vigtigt, hvad det betyder for mig. Det, som det handler om, er, hvad det betyder for klubben. Folk kan sige, hvad de vil, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg prøver at gøre mit bedste for denne her klub, og det, der er på spil, er at kunne vinde kampen i morgen (onsdag, red.) eller i det mindste at kvalificere os til gruppespillet i Champions League.

Den danske cheftræner er dog meget bevidst om den store betydning, som onsdagens opgør har for alle i og omkring klubben.

- Det er et af målene for denne klub. FC København har ikke været en del af Champions Leagues gruppespil siden 2016. Et af vores største mål er selvfølgelig at spille mod nogle af de bedste i Europa, og for at gøre det er du nødt til at være en del af Champions League, siger Thorup.

- Nu er vi så tæt på, men vi er der ikke endnu. Vi har kun spillet en halvleg, nu skal skal vi spille den anden halvleg. Men vi er tæt på, og vi kan tage et stort skridt i forhold til vores projekt.

Der venter FC København tæt på 200 millioner kroner, hvis de onsdag formår at gøre det færdigt.

Opgøret på Şenol Güneş Stadium spilles klokken 21.00.

