Byder 80 mio. kr. for Daramy

FC København ved, at Club Brugge vælter sig i penge og forventer et højere beløb for deres unge guldfugl, Mohammed Daramy

FC København sælger med garanti ikke Mohammed Daramy for småpenge.

Det ligger således på ingen måder i luften, at klubben her og nu vil acceptere det bud, som Club Brugge har smidt på bordet.

Både FCK og belgierne har bekræftet, at der ligger et bud på bordet hos FCK-sportsdirektør Peter Christiansen.

Et bud, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger, ligger lige omkring 80 mio. kr.

Men sportsdirektør Peter Christiansen kommer med stor sikkerhed ikke til at acceptere det bud.

Club Brugge har budt i omegnen af 80 mio. kr. for Mohammed Daramy. Det beløb sælger FCK ikke deres unge guldfugl for. Foto: Lars Poulsen.

Det vil være naturligt, at FCK-sportsdirektøren skæver til FCN-salget af Kamaldeen Sulemana, der røg for 150 mio. kr. Samtidig ser det ud til, at Jens-Lys Cajuste står til at blive solgt for et beløb i niveauet 110 mio. kr. fra FC Midtjylland.

Derfor er det en god rettesnor for FCK, hvor skillelinjen skal lægges for de største unge, talentfulde spillere, der har fået et gennembrud. Mohammed Daramy befinder sig afgjort i den kategori.

Belgierne skal sandsynligvis over 100 mio. kr., før FC København begynder at gøre klar til at sætte sig ved forhandlingsbordet.

Og så ved FCK-sportsdirektøren selvfølgelig, at belgierne lige nu vælter sig i penge efter sommerens gigantsalg af midtstopperen Odilon Kossounou, der er skiftet til Bayer Leverkusen for et beløb i niveauet 180 mio. kr.

Hvis Mohammed Daramy ender i Club Brugge, kommer han til at sætte klubrekord hos belgierne. Klubbens dyreste spiller hidtil har været angriberen David Okereke, der kostede otte mio. euro (60 mio. kr.), da han kom til for et par år siden. Han har været en gigantisk fiasko og står til at blive solgt meget snart.

FC Københavns sportsdirektør, Peter Christiansen, har ikke ønsket at udtale sig.