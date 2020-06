Cesar er flyttet til Danmark: Vil åbne et angriber-akademi

Cesar Santins spillerkarriere på øverste niveau er ovre, men den tidligere FC København har tænkt sig at fortsætte i fodboldens verden. Det fortæller han til B.T.

Og det kan meget vel komme til at ske i Danmark.

For brasilianeren flyttede i slutningen af sidste år tilbage til Danmark sammen med sin kone og søn, og han har holdt sig i gang i Danmarksserie-klubben Fremad Valby, hvor han desuden har ageret assistent for klubbens cheftræner, landsmanden Aroldo Strack.

Men Santin har også andre planer.

- Jeg har faktisk planer om at åbne et angriber-akademi, hvor der vil være fokus på at uddanne angribere.

- Jeg havde egentlig planer om at åbne det inden coronaen kom, men nu overvejer jeg at gøre det senere på året i stedet. Men nu ser vi, hvad der sker, siger han til B.T.

Cesar Santin var i Danmark fra 2008 til 2013, hvor han spillede for FC København og scorede 84 mål i 220 kampe.

Se også: Målhelt slået ud

Se også: Brøndby får grønt lys til derby