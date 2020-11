Corona i FCK - kamp aflyst

Det er ikke kun landsholdet, der er ramt af corona i landskampspausen. Nu er også FC København ramt.

- Jens Stage er torsdag blevet testet positiv for Covid-19 og er nu isoleret. Han formodes at være blevet smittet af et familiemedlem og ikke i klubben, men han har ikke udvist symptomer, skriver FC København på klubbens hjemmeside.

Jess Thorup får ikke sit hold i aktion fredag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FCK skulle fredag have mødt Helsingør fra 1. division i en testkamp, hvor Stage var blandt de udtagne sammen med spillere som Viktor Fischer, Kamil Wilczek, Sten Grytebust, Pep Biel, Karlo Bartolec, Robert Mudrazija, Marios Oikonomou og en række unge spillere, men den kamp bliver ikke til noget.

- Den positive test betyder, at fredagens træningskamp mod FC Helsingør er aflyst ud fra et ønske om ikke at løbe nogen form for risiko i forhold til smittespredning. Resten af holdet tager de nødvendige forbehold og tiltag i de kommende dage, skriver FCK.

Forrige uge var også Peter Ankersen og Bryan Oviedo testet positive for corona, men de er nu klar til at træne med igen. FCK spiller næste Superliga-kamp mandag 23. november hjemme mod Randers.

