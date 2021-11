Coronasmitte i FCK: Wilczek testet positiv

FC København bekræfter fredag, at angriberen Kamil Wilczek er testet positiv for coronavirus

Coronasmitten hærger hele verden, og i Danmark er tallene også tårnhøje.

Nu er smitten også komme til FC København, hvor den polske angriber Kamil Wilczek er blevet testet positiv.

Det meddeler klubben fredag eftermiddag på sin hjemmeside.

Klubben meddeler, at Wilczeks positive test betyder, at han ikke deltager i hverken holdets træninger eller kampe i den kommende tid.

Der påpeges også, at klubben har taget alle forholdsregler for smittespredning, og at ingen andre i spillertruppen eller i staben omkring holdet er smittet.

Klubben melder intet om, hvornår testen er blevet foretaget, men Kamil Wilczek var ude med sygdom i torsdagens kamp i Conference League, hvor Lincoln Red Imps blev besejret 4-0.

Dermed er FC København sikker på gruppesejr og videre avancement i turneringen, inden holdet 9. december skal i aktion mod Slovan Bratislava.

FCK's næste opgave er søndag mod AaB på Aalborg Portland Park.