Dårligste start i dette årtusinde, men ...

Når nogle FCK-spillere efter endt træning, vælger at tage et spil overligger, får det smilet frem hos Jess Thorup.

For det er en af de små ting, der fortæller den 51-årige FCK-træner, at hans projekt går i den rigtige retning.

- Vi har skabt et miljø, hvor folk har lyst til at være og udvikle sig, siger han til Ekstra Bladet og peger mod den flok spillere, der forsøger at ramme overliggeren.

Sådan var det ikke, da han trådte til som kriseknuser i begyndelsen af november.

Selvom FCK hænger lidt efter de øvrige tophold i tabellen, er der ifølge Jess Thorup meget at glæde sig over i den københavnske klub. Foto: Tariq Mikkel Khan

Der viste humørtermometret på træningsanlægget ifølge Thorup ikke ligefrem plusgrader, og det kunne være tungt at møde ind på job.

- Jeg så ikke et hold, da jeg kom. Jeg så individualister, der var presset rent mentalt og ramt på selvtilliden.

- Nu synes jeg, at jeg ser et hold. Folk hjælper hinanden og står sammen i tykt og tyndt. Der er skabt nogle relationer, og det er det, jeg er mest begejstret for.

I Jess Thorups første 13 kampe har FC København lavet syv rigtige.

Rent statistisk har han har fået den dårligste start, som nogen FCK-træner har haft i dette årtusinde.

Det er dog kun i kraft af målscoreren, at Thorup ender sidst i sammenligningen, og med 24 point i 13 kampe er han tæt på de to point i snit, der er pejlemærket i København.

- Det, synes jeg, er okay. Specielt når man tænker på, hvor vi kom fra, siger Jess Thorup med henvisning til det svære 2020, hvor pointsnittet i Superligaen under Ståle Solbakkens ledelse blot var på 1,3 point per kamp.

I Thorups tid har FCK været nogenlunde på niveau med de øvrige tophold, men har stadig et efterslæb fra begyndelsen af sæsonen, og nederlaget til Brøndby betød, at de ikke længere har snor i rivalen.

- Vi har ikke råd til udsving, men samtidig ved vi, at de vil komme i den her proces.

- Det glæder mig, at vi trods alt har formået at få processen til at gå hånd i hånd med sejre. Vi er ikke i mål endnu, men vi er på rette vej, siger Jess Thorup, der forud for Brøndby-kampen havde set sit mandskab være ubesejret i ti kampe på stribe.

Jess Thorup er afhængig af, at FCK sætter en succesfuld stime sammen, hvis de skal fange Brøndby, FC Midtjylland og AGF. Foto: Jens Dresling

FC København skal sætte en mindst lige så god serie sammen, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at snuppe guldet i denne sæson.

Hvis Brøndby holder deres nuværende pointsnit på 2,05, skal FC København hente 32 ud af 36 mulige point for at gå forbi de blågule.

Det vil sige, at der kun er råd til at tabe en kamp eller spille to uafgjort.

Hvis FC Midtjylland formår at bevare deres nuværende pointsnit på 1,95, skal københavnerne hente 29 ud af 36 mulige point for at gå forbi dem.

FC København vil med en sejr søndag i Parken slå kloen i de forsvarende mestre.

Men bliver det omvendt til et nederlag, vil det være svært at bevare optimismen på Frederiksberg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I Jess Thorups allerførste kamp som FCK-træner blev der lukket fire mål ind i Herning. Foto: Jens Dresling

'Jeg havde brug for at ændre nogle ting'

Jess Thorup har fået pointsnittet op på et acceptabelt niveau, og FCK scorer nok mål til at blive mestre.

Problemet er, at de også lukker alt for mange ind.

Det er ikke blevet mærkbart bedre under Thorups ledelse, hvor FCK i gennemsnit har lukket 1,54 mål ind per kamp.

Det er langt fra godt nok og i hvert fald et halvt mål for meget per kamp.

Thorup lægger ikke skjul på, at han havde håbet på et væsentligt laverede snit.

Samtidig er han bevidst om, at hans markante ændring af FCK-stilen i første omgang kunne komme til at koste i defensiven:

- Jeg ønsker fleksibilitet, højt pres og et offensivt mindset. Det er noget af det sværeste i fodbold. Det nemmeste havde været at stille sig ned og fortsætte, hvor vi var.

- Men jeg havde brug for at ændre nogle ting, og vaner er noget af det sværeste at ændre. Jeg var godt klar over, at det kunne koste lidt på den korte bane, men når vi kommer ud på den anden side, kan vi mange flere ting, og det vil hjælpe os.

En personlig fejl af Karlo Bartolec kostede mod Brøndby. Foto: Jens Dresling

Den 51-årige FCK-træner er ikke kendt for at have hold, der shiner defensivt, selvom det startede godt.

I hans første tid i Esbjerg lukkede hans hold 49 mål ind i 48 Superliga-kampe. Til gengæld var hans ophold i FC Midtjylland ikke præget af en betondefensiv.

Selv i mesterskabssæsonen i 2017/18 blev der lukket over et mål ind i snit per kamp, og det samlede facit på heden var 1,21 indkasseret mål per kamp.

Det steg en smule i Belgien.

I løbet af godt og vel to år i først Gent og siden Genk indkasserede Thorups mandskaber 82 mål i 66 ligakampe - et snit 1,24 per kamp.

Superligaen er kun én gang blevet vundet af et hold, der lukkede over 1,20 mål ind per kamp.

Det var Herfølge i sæsonen 1999/2000 (1,48).

Hvis FC København skal slutte denne sæson med at have lukket under 1,20 mål ind per kamp, må de maksimalt indkassere fem scoringer mere i de resterende 12 kampe.

Den er helt gal: Det dårligste i over 25 år

FCK's nye våben: Hyrer kendt specialist