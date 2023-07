Dårligt nyt: FCK-stjerne opereret igen

Sæsonen er endnu ikke gået i gang, men allerede nu er FC København havnet i nye skadesproblemer.

Onsdag kan de danske mestre således oplyse, at forsvarsspilleren David Khocholava har været på operationsbordet tidligere på dagen.

Det betyder, at han vil være ude de kommende otte til 12 uger og dermed misser starten af sæsonen.

- David er kommet sig rigtigt godt efter den operation, han fik i sit ene knæ før sommeren, men har fået lignende problemer i det andet knæ. Derfor har vi valgt at tage operationen nu, fremfor at løbe en risiko for, at der senere kom en større skade, udtaler cheflæge Morten Boesen til FCK's hjemmeside.

- Operationen er forløbet planmæssigt, og nu skal han komme sig og genoptræne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

David Khocholava vil være ukampdygtig i 8 til 12 uger. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Tungt for ham

Den 30-årige midtstopper har ikke været i aktion for de københavnske løver siden starten af april på grund af en knæskade.

I den forbindelse blev han opereret, og nu har georgieren altså været under kniven igen, hvilket ærgrer cheftræner Jacob Neestrup.

- Det er selvfølgelig meget uheldigt for David og os, at han nu skal gennem et nyt forløb, efter han ellers virkelig var kommet stærkt tilbage.

- Vi ved, at han er en stærk karakter, der kommer igen, men lige nu er det selvfølgelig tungt for ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Christiansen skal med al sandsynlighed på jagt efter et ny midtstopper. Foto: Lars Poulsen

Erstatning på vej?

Det betyder også, at FC København på ny står med en hovedpine.

Sidste sæson var Jacob Neestrup mandskab nemlig hårdt presset af skader, og de udfordringer ser ud til at forsætte.

Udover Khocolava er Nicolai Boilesen heller ikke klar endnu, og han ventes først at være tilbage i slutningen af august.

Annonce:

Det betyder, at FC København på nuværende tidspunkt blot råder over Denis Vavro og Valdemar Lund i det centrale forsvar, ligesom Kevin Diks kan dække pladsen.

Men med Superliga-start og playoffkampe om at kvalificere sig til Champions League, så kan det meget vel betyde, at sportsdirektør Peter Christiansen skal se sig om efter en central forsvarsspiller.

FC København tager hul på den nye sæson af Superligaen 22. juli, når de gæster Lyngby.