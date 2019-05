Dårligt nyt til opereret FCK'er: Værre end forventet

Robert Mudrazija har i denne uge været under kniven, og manager Ståle Solbakken må undvære den kroatiske midtbanespiller længere end først forventet

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Han er aldrig rigtig kommet i gang i FC København og bliver nu sat yderligere tilbage.

Robert Mudrazija har i dette forår sloges med knæproblemer og står over for en længere pause.

Den 21-årige kroat har i denne uge været under kniven, og han bliver ikke lige så hurtigt klar som håbet.

Ståle Solbakken sagde efter søndagens kamp mod OB, at han forventede, at midtbanespilleren efter operationen kunne 'starte på en frisk i den nye opstart', men sådan bliver det ikke.

Mudrazija kommer til at misse opstarten og også de første uger af den nye sæson.

- Han er ude lidt længere, end vi havde håbet på. Nok omkring tre måneder, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Robert Mudrazija blev i vinterens transfervindue hentet i kroatiske Osijek, og det var store forventninger til ham.

Hidtil er det dog kun blevet til to Superliga-kampe i et for Mudrazija problemfyldt forår.

Han har haft svært ved at træne kontinuerligt, og det har vist sig, at der skulle en operation til at løse de problemer, som han tog med sig til København fra Osijek.

Med Mudrazijas skadespause og William Kvists farvel ser det antalsmæssigt efterhånden noget tyndt ud på den centrale midtbane.

Lige nu er Nicolaj Thomsen det eneste alternativ til Zeca og Rasmus Falk, og det virker sandsynligt, at Ståle Solbakken i det kommende transfervindue vil forsøge at hente en central midtbanespiller yderligere.

Se også: Tvivler på stjerne til derby

Se også: Schmeichel: - De er jo helt væk

Brøndby tror på drømmetræner: Parat til at udskyde deadline

Er Ajax historiens største CL-overraskelse?