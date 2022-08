Dansk angriber afviser FC København

FC København har ifølge Ekstra Bladets oplysninger forhørt sig om muligheden for at hente danske Marcus Ingvartsen i Mainz, men det blev en afvisning fra angriberen

FC København er på udkig efter en angriber, der kan styrke det hold, der søndag løb ind i lidt af en lussing mod FC Nordsjælland.

Men det er ikke en helt nem opgave.

Ekstra Bladet kan således fortælle, at FCK har forhørt sig om muligheden for at hente danske Marcus Ingvartsen, der til daglig spiller i tyske Mainz 05.

Men det fik de ikke meget ud af.

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at den 26-årige skarpretter har afvist FC Københavns forespørgsel, da han for nu er fuldt ud fokuseret på at score mål for Mainz.

Dermed må sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen søge videre i jagten på at finde den angriber, som klubben ser ud til at tørste efter.

Foto: Lars Poulsen

Tilbage i slutningen af juli kom det frem, at cheftræner Jess Thorup og Peter Christiansen havde siddet til bords med den belgiske bomber Cyriel Dessers.

Han endte dog med at tage turen fra Genk til Serie A-klubben Cremonese, og afvisningerne fortsætter dermed med at tikke ind på ledelseskontoret i FC København med kun tre dage tilbage af transfervinduet.

I denne sæson har det indtil videre været begrænset med spilletid for Marcus Ingvartsen, der netop er blevet ramt af en skade, der holder ham ude de næste par uger.

Det er dårlig timing for danskeren, der har et erklæret mål om at blive en del af Kasper Hjulmands VM-trup.

Ingvartsen har spillet en enkelt kamp i den nye Bundesliga-sæson og scoret i et indhop i pokalturneringen.

Angriberen har tidligere bombet mål ind for FC Nordsjælland, inden han i 2017 blev solgt til belgiske Genk for omkring 40 millioner kroner.

To år senere tog Ingvartsen så turen til tyske Union Berlin, inden han i første omgang kom til Mainz 05 på en lejeaftale.

I år blev det ophold så vekslet til en permanent kontrakt med Bundesliga-klubben, der har danske Bo Svensson som cheftræner.