Dansk målkonge melder afbud: - Det er selvfølgelig ærgerligt

FC København-spilleren Robert Skov må opgive at slutte sig landsholdslejren til de forestående landskampe, efter han søndag blev skadet mod Hobro i Superligaen.

FCK kalder det en mindre skade og forventer, at han er ude i et par uger.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg havde set frem til at være en del af A-landsholdet til de kommende kampe, men sket er sket, siger Robert Skov.

- Heldigvis er det ikke en alvorlig skade, og jeg må bare arbejde videre, når jeg er tilbage, og så håber jeg, at chancen kommer igen, hvis jeg gør det godt for FCK. Nu bruger jeg bare min energi på at blive hurtigt klar igen.

I stedet er Dortmund-spilleren Jacob Bruun Larsen udtaget til A-landsholdet, oplyser DBU på Twitter.

Den 20-årige spiller har dermed muligheden for at debutere på A-landsholdet efter at have spillet et hav af U-landskampe, blandt andet 13 af slagsen for U21-landsholdet.

Også i Robert Skovs havde eventuelle spilminutter været lig med debut på Åge Hareides A-landshold, men Superligaens topscorer må nu vente på muligheden en anden gang.

Skov fik et skrub over knæet i FCK's kamp søndag og måtte lidt senere lade sig udskifte.

Torsdag aften skal Danmark i en testkamp møde Kosovo. Næste tirsdag gælder det så EM-kvalifikationskampen mod Schweiz. Begge kampe er på udebane.

