Dansk spiller om FCK-træningslejr: Et gigantisk selvmål

Det er sjældent, at aktive topspillere blander sig i diskussionen om, hvor klubberne bør rejse hen på træningslejre. Men onsdag eftermiddag gjorde Simon Skou Jakobsen netop det.

Debatten er nødvendig at tage, mener han, og det vil han gerne give sit bidrag til. På Twitter luftede han sin undren og kaldte blandt andet beslutningen 'helt igennem elendig'.

FC København var i en årrække på træningslejr i Dubai hver januar-februar, men besluttede, at turen i 2019 skulle være den sidste. Klubben havde taget bestik af fansenes omfattende kritik, der bundede i, at Dubai er en del af Forende Arabiske Emirater, som behandler gæstearbejdere som slaver, og som af FN beskyldes for krigsforbrydelser.

Men til januar 2021 vender FCK altså tilbage, fordi coronapandemien har umuliggjort en tur til Portugal, som ellers var planen.

- Jeg synes, det er meget besynderligt og i den grad vagt, at man aflyste træningslejren i Dubai på grund af forskellige menneskesyn, og nu, fordi det er en mærkelig situation med corona, tager de derned alligevel, siger Simon Skou Jakobsen.

Det, der gjorde, at FCK droppede Dubai i første omgang, har ikke ændret sig. Det er det, der får Hobro-spilleren til at undre sig.

- Det er Nordens største klub, og de skal om nogen gå forrest på sådan noget der, synes jeg. Når de først har truffet en fremragende beslutning og er gået forrest på det, er det forfærdeligt vagt at ændre det tilbage igen.

Jakobsen noterer sig også, at beslutningen har mødt stærk kritik fra FCK-fans på sociale medier.

- Jeg har samlet nyheden op på Twitter, og man kan i den grad se under FCK's tweet en samlet fanflok, der synes, det er fuldstændig latterligt, siger Hobro-spilleren.

- Én ting er jo, at nogle af os andre udefra synes, det er en elendig og uforståelig beslutning, men mange af dem (fansene, red.) har været verbale omkring lige præcis det her emne og givet deres mening til kende. De synes virkelig ikke, at den klub, de støtter og bruger så meget tid på, skal være en klub, der rejser til Dubai på træningslejr.

- At man i den grad ignorerer den holdning, synes jeg bare, er et gigantisk selvmål. Det synes jeg, det ville være i forvejen, men især i en turbulent periode, hvor de måske lige kæmper med at få lidt tillid tilbage fra fansene.

Træner citerer paven

FC København begrunder blandt andet beslutningen med at ville have en optimal forberedelse til et sportsligt vigtigt 2021. Men Simon Skou Jakobsen har gennem sine 11 år i Superligaen og 1. division været på en hel del træningslejre, og han mener ikke, at udbyttet af sådan en er stort nok til at retfærdiggøre valget.

- Jo, det er fedt at være på træningslejr, og det kunne helt sikkert give noget godt til en ny træner, og de kunne få banket noget teamspirit sammen. Men så er en træningslejr bare heller ikke vigtigere. Det vil man nok kunne få stablet på benene ude på Nummer 10 (FCK's træningsanlæg, red.).

Er det ikke fair nok, at FCK vil prioritere optimale sportslige forberedelser?

- Jeg kan godt forstå, at de vender hver en sten for muligheder for at komme tilbage på sporet igen sportsligt. Men man må jo kunne kigge ud over sin egen næsetip og bare erkende, at der er meget andet, der er vigtigere i verden end fodbold, siger Simon Skou Jakobsen.

- Som min egen træner plejer at citere pave Johannes Paul II for: 'Af alle de uvigtige ting er fodbold det vigtigste'. Det er jo bare sandt. Der kan ikke være en situation på det sportslige plan, der gør det forsvarligt at ændre den der holdning tilbage.

Hvordan ville du stille dig som FCK-spiller?

- Det er lidt det samme, som hvis jeg var landsholdsspiller, og hvordan jeg så ville have det med VM i Qatar. Det er nemt at tage de standpunkter, når man er helt uden for det. Det er en gratis omgang, jeg kommer med. Derfor vil jeg også understrege, at jeg synes bestemt ikke, at det er spillernes ansvar. Men måske i samme åndedrag sige, at det gør heller ikke noget, hvis der bliver taget stilling til det på den front.

- Vi kender alle sammen FCK-spillerne, og der er bestemt intelligente mennesker iblandt og nogle, der heller ikke er bange for at ytre deres holdninger. Vi så Viktor Fischer, der var et fremragende forbillede i kampen mod homofobi. Så der mangler ikke noget på den front i spillertruppen, siger Skou Jakobsen, der er bestyrelsesmedlem i Spillerforeningen, men udtaler sig for egen regning.

- Jeg synes bestemt ikke, det er spillernes ansvar, og jeg ved heller ikke, hvor meget de er blevet taget med ind over, eller om de nærmest også bare har læst med på nyheden. Men jeg synes da også, at de skal tages med på råd. For jeg ville ikke personligt have det særlig godt med, at min klub kom og sagde, at vi fløj til Dubai på træningslejr.

Netop Jakobsens klub, Hobro IK, var i vinter i Tyrkiet. Der kan udnyttelsen af befolkningen ikke sammenlignes med den i Dubai, men omvendt overvejede sportschefen selv, om man kunne tillade sig at tage til et land, hvis militær blev anklaget for at medvirke til krigsforbrydelser.

Simon Skou Jakobsen erkender, at grænsen for, hvor man kan rejse hen, er svær at sætte.

- Jeg tænkte også over det lige før: Hvad fanden egentlig med Tyrkiet? Der må jeg bare blankt erkende, at det ved jeg ikke nok om. Jeg ved ikke nok om Tyrkiets politik. Jeg ved godt, at der er nogle ting, de ikke er skidefede på, men jeg kender ikke nok til det. Der synes jeg bare, at det er blevet en stor nok ting til, at i Dubai og Qatar er der virkelig nogle problemer. Så det har jeg lettere ved at forholde mig til.

- Men det giver da helt klart stof til eftertanke, og jeg burde jo også - det synes jeg, vi alle sammen burde - sætte os bedre ind i, hvor vi rejser hen og sætte spørgsmålstegn ved, om Tyrkiet også er det rigtige.

Tipsbladet.dk har været i kontakt med FC København, der oplyser, at sportslig leder William Kvist stiller op til interview med pressen torsdag.

