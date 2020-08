Daramy på trøjejagt: Vild med Rashford

Hvis United-stjernen Marcus Rashford mandag aften lidt før klokken 23 mærker et lille træk i ærmet på RheinEnergieStadion i Köln, så er der en god sandsynlighed for at hånden tilhører Mohammed Daramy, og at bevægelsen er første del af en anmodning om at bytte trøjer.

Det 18-årige supertalent er nemlig lige så stor fan af den fire år ældre, engelske angriber, som han er af dennes klub.

- Jeg har været fan af Manchester United, siden jeg var fem år, fordi min storebror var det. Jeg ser alle deres kampe, hvis jeg kan, og følger dem på Instagram og klubbens hjemmeside, fortæller FCK-spidsen før afgangen til Tyskland.

- Da jeg hørte, at muligheden var der, var jeg helt oppe at køre. Vi vidste godt, at vi skulle gøre jobbet færdigt for at møde dem. Nu er det rigtigt stort, siger Daramy før afgangen til mødet med United. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Som alle andre United-fans har Mohammed Daramy været hårdt testet de senere år, erkender han, men der er lys forude, forstår man på hans sæsonanalyse.

- Selv om det ikke har været de bedste år, så er de nu kommet i gang og har været rigtigt gode efter coronapausen. Flere af dem, der ikke har spillet så godt i starten af sæsonen, er kommet oven på, som for eksempel Martial.

- Nu er Greenwood så også dukket op, og det er fantastisk at se dem slutte som nummer tre efter sådan en sæson, siger han med glæde i stemmen.

- De der norske trænere kan noget?

- Haha, ja det kan de, medgiver han med et smil.

- Han har været min yndlingsspiller, siden han fik sin debut mod FC Midtjylland i Europa League, siger Daramy om Rashford. Foto: REUTERS/Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Sådan et vil Marcus Rashford formentlig også få mandag aften. Måske et lidt beklemt et af slagsen.

- Han har været min yndlingsspiller, siden han fik sin debut mod FC Midtjylland i Europa League og kort efter sin debut i Premier League med to scoringer mod Arsenal. Jeg er rigtig stor fan af ham, siger Mohammed Daramy og begrunder:

- Fordi det er mit indtryk, at han også uden for banen er sjov men også meget ydmyg. Og så gjorde han jo noget rigtig stort for nylig, tilføjer han med adresse til Rashfords imponerende stunt på de sociale medier, hvor han til sidst fik regeringen til at vende på en tallerken og forlænge en støtteordning med madkuponer til mindre bemidlede skolebørn.

Da nyheden om, at Manchester United lå og ventede i lodtrækningen, kom der sommerfugle i maven hos Daramy.

- Da jeg hørte, at muligheden var der, var jeg helt oppe at køre. Vi vidste godt, at vi skulle gøre jobbet færdigt for at møde dem. Nu er det rigtigt stort, siger han med en mine, som i den grad understreger det.

