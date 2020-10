DBU erkender: Forkert VAR-dom mod FCK

Der var ikke offside.

Victor Nelssons annullerede scoring søndag mod FC Nordsjælland skulle have været godkendt.

Det skriver Dansk Boldspil-Union mandag på sin hjemmeside.

- Det er en menneskelig fejl, som ikke må ske. En fejl, vi lærer af og arbejder stenhårdt for at undgå en gentagelse af. Vi er glade for, at det ikke fik afgørende betydning for kampen, men undskylder over for @FCKobenhavn og Victor Nelsson, skriver formand for DBU's dommerudvalg, Michael Johansen på unionens hjemmeside.

Nelsson blev ganske enkelt dømt offside på baggrund af VAR.

- Der sker i situationen en meget beklagelig fejl i brugen af offside-softwaren. VAR sætter offside-linjen forkert og kommer derfor til den forkerte afgørelse om at annullere scoringen.

- VAR intervenerede og underkendte målet for offside på Victor Nelsson, men denne afgørelse var en fejl. Onside/offside-stregen blev placeret forkert af VAR, skriver Michael Johansen.

- I VAR-teamet føler vi en forpligtigelse til at være åbne og transparente, og derfor gerne vil erkende, når vi laver en stor fejl. Det er et fælles projekt, og vi har alle en opgave i at få VAR til at lykkes til gavn for Superligaen, skriver han.

- Det vil forfølge mig, til jeg dør

U21-stjerne så på i Parken: - Jeg har ikke inviteret ham

FCK rejste sig efter blamage