DBU undersøger Daramy

DBU vil nu undersøge de tætte relationer mellem den store, svenske agent Hasan Cetinkaya og FCK-talentet Mohamed Daramy.

I værste fald kan det ende med sanktioner i form af en bøde eller straf til både agenten og FCK-talentet, hvis DBU vurderer, at reglerne er overtrådt.

Officielt har Mohamed Daramy nemlig ingen agent, når man tjekker de officielle kanaler hos DBU.

Til gengæld har den store svenske agent Hasan Cetinkaya ikke lagt skjul på, han repræsenterer Mohamed Daramy.

Det er blandt andet sket i et stort interview med Aftonbladet 28. september 2019, hvor han direkte har udtalt:

’Bayram Tutumlu (Michael Laudrups agent og et familiemedlem til Hasan Cetinkaya, red.) forsøgte at agere mellemmand omkring et supertalent, jeg har i FC København, Mohamed Daramy’.

Mohamed Daramy ses her sammen med den uautoriserede agent Nidu Ghelam, der har et samarbejde med Hasan Cetinkaya. Privatfoto.

På baggrund af Ekstra Bladets afsløringer om agentbranchen går DBU nu aktivt ind i sagen for at undersøge Mohamed Daramys agentmæssige forhold.

- DBU har ikke modtaget repræsentationsaftale fra den pågældende agent eller spilleren, ligesom DBU ikke er orienteret om, at spilleren ved klubskifte til FCK skulle være repræsenteret ved en agent.

- På baggrund af det oplyste undersøger DBU, om spilleren har været repræsenteret af en fodboldagent ved spillerens skifte til FCK, siger DBUs kommunikationschef Jakob Høyer til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Hvis en klub, spiller eller fodboldagent tilsidesætter sine pligter i medfør af DBUs agentcirkulære, kan DBUs agentadministration idømme sanktioner i henhold til cirkulærets bestemmelser herom.

På den anerkendte side Tranfermarkt.com optræder Hasan Cetinkayas firma, HCM Sports Management, også med Mohamed Daramy blandt klienterne.

Det betyder altså, at DBU nu konkret vil undersøge relationerne mellem Daramy og Cetinkaya nærmere.

Unionen skal således afhøre både Hasan Cetinkaya og Mohamed Daramy om deres samarbejde, der altså ikke er nedfældet nogen steder på et gyldigt dokument i fodboldens verden.

