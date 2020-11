De bør rejse en statue af Ståle

Efter ti års ansættelse i FC København er Brian Riemer det man roligt kan kalde en ualmindelig god kender af FCK.



Som U19-træner og siden assistent for både Ariël Jacobs, Carsten V. Jensen og ikke mindst Ståle Solbakken gennem tre år er der ikke mange kroge i FCK, som Riemer ikke kender særdeles godt.



Derfor har Ekstra Bladet kontaktet ham. For netop Brian Riemer, der i dag er assistent for Thomas Frank i Brentford, har med sin historik et stærkt afsæt i udviklingen i FC København.



- Ståle fortjener stor respekt og anerkendelse for det arbejde og de resultater, han har skabt i FCK, mener Brian Riemer, der har været assistent under nordmanden i tre år.

- Ståle har om nogen skabt FCK, bygget klubben op og er manden bag hele klubbens DNA. Jeg tænker tit på, hvor FCK i grunden ville være i dag uden Ståles kæmpe indsats, spørger Brian Riemer og giver selv svaret:

Har skabt hele fundamentet

- Det er ubetinget Ståles fortjeneste, at FCK er blevet Skandinaviens førende klub.

- Vi taler om en mand, der i 12 år og otte måneder har bygget fundamentet og lagt stenene til den position, som FCK har fået på den internationale scene.

Når han taler om Ståles betydning for at skabe grundlaget for den nationale og internationale, giver han et klart og indlysende eksempel.

- Zoneforsvaret er hele fundamentet for FCK’s enorme succes. Ståle har gjort en enorm indsats for at indarbejde det princip helt ned gennem rækkerne, så det i dag er en vigtig del af FCK Talent (hele klubbens talentsektor, red.), forklarer Brian Riemer.

På afstand har han fulgt udviklingen den seneste kaotiske måned i FC København.

- Jeg har kun fulgt lidt med fra England. Og det jeg kan sige er, at når en person som Ståle Solbakken bliver fyret i FCK efter alt, hvad han har gjort. Ja, så fortjener han i sandhed også den største respekt og anerkendelse.

- For ingen i FCK’s historie har betydet så meget for klubben som Ståle Solbakken, siger Brian Riemer.

Ståle har gjort en forskel

Har Ståle Solbakken fået den afsked, han fortjener?

- Det vil jeg ikke forholde mig til her og nu. Jeg kan blot sige, at det altid en bestyrelses opgave at sikre den bedste strategi for en klub, siger Brian Riemer.

Han er i dag dybt taknemmelig for de chancer, Ståle Solbakken gav ham i FCK. For uden nordmanden havde Riemer ikke stået som assistent i en Championship klub i dag.

-Har Ståle givet mig en skideballe, har han irettesat mig, og har han råbt højt. Ja, det har han. Men uden hans enorme lederskab var jeg aldrig kommet så langt. Aldrig.

- Han presser sine medarbejdere maksimalt for at kunne skabe et præstationsmiljø. Vi skal huske at hylde de personer, som har gjort en forskel. Det har Ståle på den bedst mulige måde og må betragtes som en legende i FCK.

