De har ham allerede i kikkerten

Svenske Roony Bardghji blev for knap en uge siden den yngste spiller i en startopstilling i Superligaen nogensinde.

Han var således blot 16 år og seks dage gammel, da han debuterede for FC København med 65 minutter i 1-1-kampen mod AGF.

Den purunge offensivspiller gav undervejs prøver på sit store talent, og han er allerede på radaren hos den svenske A-landstræner, Janne Andersson.

- Jeg har set ham nogle gange i forbindelse med ungdomslandsholdene. Han er en spændende spiller, siger Andersson til fotbollskanalen.se.

Landstræneren vil ikke udelukke, at Bardghji kan komme ind i overvejelserne, hvis talentet fortsætter sin positive udvikling.

- Lige nu er det landstrænerne på ungdomsholdene, der har bedst styr på ham. Men det er klart, at en spiller, der så hurtigt er kommet op på det niveau, som han er på, bliver også hurtigt interessant for os.

- Så vi følger ham i fremtiden. Det er meget spændende, at en så ung spiller klarer sig på denne måde allerede, siger Janne Andersson.

Den danske landsholdsspiller Jonas Wind erklærede sig efter kampen mod AGF meget imponeret af sine unge klubkammerat.

- Han kan blive rigtig god. Han er kun 16 år, og da jeg var den alder, tror jeg ikke, jeg kunne gå ind og levere, som han gjorde. Han skal bare holde snuden lige i sporet og arbejde hårdt, for de tekniske kvaliteter er store, sagde Wind.

B.T. skrev onsdag i denne uge, at Champions League-mesteren Chelsea i starten af november havde sendt deres head of youth recruitment, Jim Fraser, til Danmark for at se Roony Bardghji i en U19-kamp mod Silkeborg.

