De kommer til at betale kassen

- De klubber, der skal handle i FCK, ved, at det er dyrt at købe vores spillere, siger FC Københavns sportschef, Peter Christiansen

FC København har totalt afvist et bud fra Lille på 112,5 mio. kr. for Hakon Haraldsson.

Det er et klart og tydeligt signal til klubberne i Europa om, at de kommer til at betale meget dyrt, når der skal handles med sportschef Peter Christiansen i FC København.

- Vi har en klar strategi, hvor de spillere, som får flest minutter på banen, skal koste rigtig mange penge, siger Peter Christiansen, der ikke vil forholde sig til det beløb, Ekstra Bladet skrev for én uge siden, som var blevet afvist over for den franske topklub.

FCK solgte Viktor Kristiansen i en handel, hvor det kan ende med 150 mio. kr. Klubber ude i Europa kommer til at betale dyrt for FCK's spillere i fremtiden, slår sportschef Peter Christiansen fast. Foto: Lars Poulsen

Stor interesse for spillerne

- Vi giver spilletid til de unge. Det er den aldersgruppe, som efterspørges mest i fodbold-Europa. Derfor følger transfersummerne også med i det billede, når vi skal sælge vores unge spillere, efter de har fået et gennembrud.

- Og vi har nu gennem flere transfervinduer bevist, der skal betales store penge for vores spillere, pointerer Peter Christiansen og henviser til januar-salget af Victor Kristiansen, som potentielt kan lande på 150 mio. kr.

Der har foreløbig været stille på transferfronten hos de danske mestre.

- Lige nu har jeg mest travlt med at få spillere ind. Men det er klart, at hele øvelsen med køb og salg er tæt forbundet.

- For vi oplever en stor interesse for vores spillere. Derfor er vi også nødt til at holde os orienteret på alle positioner, påpeger han.

Det ligger fast, at der mindst skal én målmand ind, måske to, hvis Kamil Grabara bliver solgt.

William Clem leverede en stærk sæson og er fremtidens mand på midtbanen hos FCK. Foto: Lars Poulsen

- Vi vil også gerne forstærke konkurrencesituationen på venstre back-position. Vi ved, Elias Jelert kan spille dem, som han senest gjorde på U21-landsholdet. Men dukker den rigtige spiller op, så slår vi måske til, siger Peter Christiansen.

Selv om både Stamenic og Zeca er væk fra FCK, er sportschefen meget opmærksom på, at der skal være plads til de talenter, som bobler frem.

- Vi skal sikre, der er plads til talenterne. William Clem tog store skridt i sidste sæson, og i opstarten får vi mulighed for at se lidt nærmere på flere af vores egne talenter, påpeger Peter Christiansen.