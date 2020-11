- De må sidde og grine i Midtjylland

- Thorup er et fornuftigt og fagligt sikkert valg, men jeg fornemmer ikke, FCK-fansene er ved at falde på halen, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting,der tror, de griner i FCM

Valget af Jess Thorup som ny FCK-træner har ikke fået klubbens fans til at svømme over i begejstring over valget af den tidligere FCM-træner som permanent afløser for Ståle Solbakken.

- Jeg har i hvert fald ikke set nogle fans løbe rundt med armene højt hævet, samtidig med, at de med sikkerhed forventer, det her bliver en bragende succes.

- Og jeg sidder heller ikke med en klar fornemmelse af, at nu vinder FCK med sikkerhed mesterskabet, fordi de har valgt Jess Thorup, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

Han uddyber:

- Når jeg ser på udstråling og væremåde, så er Jess Thorup et lidt kedeligt match i forhold til FCK. Han er en meget rolig type. Og det var bestemt ikke det match, jeg havde set komme, når vi taler om Skandinaviens største og førende klub.

- Når det er sagt, så er Thorup helt sikkert et fornuftigt og sikkert valg. Han har jo resultaterne med sig, når vi ser de senere år, påpeger Stig Tøfting.

Nu starter Jess Thorup den store oprydning i FC København. Torsdag venter første opgave mod Avarta. Søndag gælder det mestrene fra FC Midtjylland i Herning. Foto: Lars Poulsen.

Griner i Herning

Tøfting peger på, at det er lidt morsomt, at FCK nu har hentet en tidligere FCM-træner, når det kun er få år siden, klubben sagde farvel til Brian Priske, der altså rejste til Herning med FCK-ideer i bagagen.

- Det vil ikke undre mig, hvis de sidder over i Herning og synes, det er lidt komisk og sjovt, at Jess Thorup nu er havnet i FCK, siger Stig Tøfting.

På trods af, at Stig Tøfting – siden Ståle Solbakkens fyring 10. oktober – har påpeget vigtigheden af at ansætte en træner hurtigst muligt, så mener han, ansættelsen af cheftræner først burde ske, efter en sportsdirektør var ansat.

- Det er ikke den rigtige måde at gøre tingene på. Det ville være mest naturligt, hvis en sportsdirektør er med til at bestemme, hvem der skal ansættes som cheftræner, påpeger han.

Jess Thorup i samtale med Hjalte Nørregaard under den første træning mandag. Foto: Lars Poulsen.

Jess Thorup i samtale med Peter Ankersen, som han kender fra deres fælles fortid i Esbjerg. Mohamed Daramy. Foto: Lars Poulsen.

Tre stoppere duer ikke

Stig Tøfting er meget skeptisk, hvis Jess Thorup har planer om at skifte 4-4-2 systemet ud med 3-4-3 systemet for fremtidens FCK-mandskab.

- Jeg tvivler på, at tre midtstoppere er vejen frem for FCK. Det tror jeg ikke styrker holdet på sigt, siger Stig Tøfting og slår fast:

- FCK har altid været dygtige til at få deres backs med frem og slå indlæg. Jeg ser en omvæltning fra 4-4-2 til 3-4-3 som en meget stor rokade, der nødvendigvis ikke vil være en fordel for FCK, fordi de er et hold med meget boldbesiddelse, påpeger han.

Ugens optur: FC Nordsjælland!

De vandt for første gang i 15 forsøg. De klædte mestrene af. Inden jeg falder helt på halen, vil jeg gerne se dem levere en præstation mere af samme kaliber.

Ugens nedtur: Brøndby!

Tredje nederlag i træk efter en sløj anden halvleg mod AaB. Og så var der ingen taktiske genistreger fra Niels Frederiksen. Jeg forstår ikke udskiftningerne af Uhre og Lindstrøm.

