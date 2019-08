Debut til ligaens dyreste: FCK stormer videre

Se også: Alle er enige: Schöne i stort skifte

Det regnede, og det lynede i lummervarmen i Haderslev, men heldigvis var der kun tale om lynmål.

Flere af de næsten 7500 tilskuere gik af samme grund glip af kampens tre mål.

102 sekunder behøvede FCK til at komme foran i det selvudnævnte topopgør, da FCK’s Dame N’Doye bankede bolden ind langt udefra.

Lynscoringen til 1-0 blev slået efter pausen, da Christian Greko Jakobsen kun behøvede 90 sekunder til at udligne til 1-1.

Godt to minutter senere sørgede den indskiftede Jens Stage for at heade bolden ind til 2-1 og nye tre point hjem til FCK.

SønderjyskE havde lige udlignet - så scorede FCK igen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Selv om FCK har en meget vigtig europæisk kamp tirsdag i den serbiske hovedstad mod Røde Stjerne, Beograd, valgte manager Ståle Solbakken at gå all-in og stillede op i absolut stærkeste opstilling.

Det så ud som om, at FCK’erne havde fået besked på at få lukket kampen hurtigt, blev det altså kun til et mål i de første 45 minutter trods flere fine tilløb til flere mål.

Det var på FCK’s første angreb i kampen, at Jonas Wind spillede på tværs til Dame N’Doye, som hakkede løst omtrent fra buen, og SønderjyskE’s målmand Sebastien Mielitz nåede ikke ned til skuddet.

Målet rystede den normalt så driftsikker tysker, som midt i halvlegen klumrede ved et udspark, så Dame N’Doye sparkede en gratis chance på overliggeren.

Kort forinden kunne Sebastian Mielitz takke Stefan Gartenmann for, at denne i flyvende stil havde klaret for ham, da Jonas Wind efter først at have fået et forsøg blokeret fik endnu en mulighed.

SønderjyskE var også heldige med, at dommer Peter Kjærsgaard overså et klokkeklart straffespark til gæsterne, da Patrick Banggaard over flere meter havde fat i trøjen på selvsamme Jonas Wind i det kriminelle felt.

De sidste 45 minutter var knap kommet i gang, da Rilwan Hassan sendte et indlæg ind i panden på Alexander Bah.

Sidstnævntes hovedstød ramte undervejs en FCK’er, så den nye FCK-målmand Sten Grytebust fik kun pareret, men lige ud i fødderne på Christian Greko Jakobsen.

Jublen havde ikke lagt sig, da Jens Stage nåede højst blandt venner og fjender på et hjørnespark.

Den tidligere AGF’er havde netop afløst den tilbagevendte Rasmus Falk, som havde fået de første 45 minutter uden dog at gøre megen væsen af sig.

I de sidste 45 minutter gav Ståle Solbakken også spilletid til ugens to nyankomne, spanieren Pep Biel og den hjemvendte costaricaner Bryan Oviedo.

Pep Biel varmede op før kampen og kom på banen i anden halvleg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Oviedo kom også ind. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den dyrt indkøbte spanier var tæt på at score i debuten, men hans ellers udmærkede skud blev rettet af og gik til hjørne.

Selv om dommer Peter Kjærsgaard havde travlt og uddelte otte advarsler undervejs, slap FCK-spillerne helskindet igennem opgøret.

Forsvarsdirigent Andreas Bjelland var blevet hjemme i København for at blive sparet på grund af en mindre skade, men han skulle ifølge meldingerne fra FCK lige som resten være klar til tirsdagens Champions League-kvalifikationskamp.

Trods nederlaget har SønderjyskE fået en bedre start på sæsonen end længe, men træner Glen Riddersholm må nok erkende, at der mangler en del, hvis man skal spille med helt fremme.

SønderjyskE’s bedste mand i flere sæsoner, hollænderen Kees Luijckx lignede alt andet en spiller, der har en fremtid i det sønderjyske.

Mens de andre bænkevarmere holdt sig i gang i pausen, sad han på banden og snakkede med konen.

Det var først med få minutter tilbage af pausen, at hollænderen snuppede under fire minutters boldleg.

Måske havde han anet en mulighed for spilletid, fordi det nydannede midterforsvar med Patrick Banggaard og Stefan Gartenmann havde før pausen det største besvær med at matche Jonas Wind og Dame N’Doye.

Muligheden udeblev, fordi Glen Riddersholm endnu en gang overså hollænderen, som selv ar meldt ud, at han vil finde en ny klub.

