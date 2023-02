Delaney glippede: - Der er også en udløbsdato

FC Københavns sportsdirektør, Peter Christiansen, sætter nu ord på klubbens mislykkede forsøg på at hente fan-darlingen Thomas Delaney hjem

Han var FC Københavns våde drøm. Men det forblev ved drømmen.

For selvom de danske mestre forsøgte at få Thomas Delaney tilbage til den danske hovedstad, så kunne det i sidste ende ikke lade sig gøre. Han tog i stedet til Hoffenheim på en lejeaftale frem til sommer.

Alligevel er den danske landsholdsspiller fortsat i spil til på et tidspunkt at tage FCK-trøjen over hovedet.

Det fortæller sportsdirektør, Peter Christiansen, til Ekstra Bladet og resten af den danske presse i Portugal i forbindelse med klubbens træningslejr.

- Jeg tror da gerne, at han vil til Danmark på et tidspunkt.

Svaret kommer med et stort smil på læben hos 'PC', der ikke lægger skjul på, at han har arbejdet på at få drømmen realiseret.

- Men det blev ikke nu. Måske til sommer?

- Det kan da godt være, lyder det igen kortfattet og smilende fra manden med det sportslige ansvar i FC København.

Thomas Delaney har allerede fået sin debut for tyske Hoffenheim. Foto: RONNY HARTMANN/Ritzau Scanpix

Peter Christiansen er dog ikke bleg for at sende det, der måske er en lille skjult advarsel til den erfarne midtbanemand.

- Der er også noget udløbsdato på det her. Det skal man huske. Men når timingen og muligheden er der - og hvis Thomas stadig er frisk og fit - så vil vi gerne se, om vi kan løse det.

I sidste ende var der flere elementer, der gjorde, at det ikke endte med et skifte tilbage til Superligaen for Thomas Delaney, siger sportsdirektøren, der dog ikke vil gå i for mange detaljer.

- Der er en klub på den ene side, der har spilleren på kontrakt. Så er der den anden klub, der gerne vil se, om du kan købe ham eller løse det, og så kommer vi tilbage til, at så skal det hænge sammen for alle parter, og det kunne det ikke gøre i det her vindue.

- Så må vi se, hvordan situationen er for Thomas til sommer. Om han har lyst til det, eller om han har fundet lykken i Hoffenheim. Der må vi bare vente og se.